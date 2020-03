Zomertijd begint met winterse neerslag: 'Het voelt deze zondag alsof het vriest'

De wijzers op de klok zijn zaterdagnacht een uur vooruitgezet, de zomertijd is ingegaan. Maar qua weer is daar weinig van te merken. Sterker nog, het voelt deze zondag aan alsof het vriest, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

"In de ochtend kwamen er vooral in het westen van Brabant wolkenvelden voor, maar 's middags zijn de rollen omgedraaid", vertelt Janssen. "Dan schijnt in het westen de zon en is in het oosten de bewolking het dikst. Hier kan wat winterse neerslag uit vallen, maar de hoeveelheden zijn beperkt."

Er staat een vrij krachtige tot krachtige wind, klacht 5 of 6 bij een temperatuur van 6 of 7 graden. "Het voelt aan alsof het vriest", benadrukt Janssen. "Moet je even naar buiten, dan zou ik echt even een dikke jas aantrekken."

Dinsdag een mooie dag

Maandag wacht ons hetzelfde weer. "Ook dan is er 's middags wat meer bewolking en valt er verspreid een bui. Misschien weer winterse neerslag. De temperatuur gaat maandag wel iets omhoog, het wordt dan 8 graden."

Dinsdag verwacht Janssen daarentegen een mooie dag. "Er is dan op veel plaatsen veel ruimte voor de zon en het blijft droog. Er staat dan ook nauwelijks wind. De temperatuur is met 8 graden nog wel wat aan de koude kant, maar het voelt wel aangenaam aan. Zeker als je uit de wind en in de zon zit."

Lichte vorst in de nacht

De rest van de komende week verloopt volgens de weerman van Weerplaza 'vrij rustig'. "Het is wisselend bewolkt, maar de temperatuur gaat iets omhoog. 's Middags komen we langzamerhand weer in de dubbele cijfers terecht. De nachten blijven voorlopig wel koud, met lichte vorst. Volgend weekend komt hier mogelijk verandering in. Dan komt de warme lucht dichter bij Nederland te liggen. Misschien krijgen we dan met lenteachtig weer te maken."