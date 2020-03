Etten-Leur heeft maar één vraag na het familiedrama: 'Waarom?'

De zwarte hekken die het huis afschermen staan te klapperen in de wind. Voor de rest is het rustig op het plein. Zo nu en dan kijkt er iemand even door een raam om te kijken of er nog iets gebeurd.

Een aantal agenten houdt een oogje in zeil. Op het pleintje wordt normaal gespeeld door kinderen, waaronder ook de twee jonge kinderen die zijn omgekomen.

'Echt heel onrealistisch'

Een van de buurmannen vertelt met tranen in zijn ogen over het nieuws. "Ik heb pas nog een voetbal voor ze opgepompt. Het is allemaal echt heel onrealistisch. Ik moet het nieuws echt even verwerken.” De slachtoffers zijn een moeder, twee jonge kinderen en hun oma. Uit politieonderzoek blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van een misdrijf. De politie verdenkt Onur - de vader van het gezin - van mogelijke betrokkenheid bij de dood van het viertal.

Vroeg in de ochtend komt een buurvrouw een groot hart ophangen waarop de vraag ‘Waarom’ staat erop geschreven Ze kan haar tranen niet bedwingen. Het onbegrip in de buurt is groot. “Ik snap er echt helemaal niks van”, weet ze uit te brengen. Wat er zich achter de zwarte hekken heeft afgespeeld is niet duidelijk. “Het was een heel leuk gezin. De vader is hier opgegroeid. Ik ken hem goed. Hij is een aardige vent”, vertelt een buurtgenoot.

Tip

De vier doden werden zaterdagavond rond kwart over zes gevonden door agenten, na een tip. Een vriend van de familie weet te vertellen dat de broer van de vader iedereen heeft gevonden. “Hij ging kijken en heeft daarna de politie gebeld.” Ook hij kent Onur. “Maar ik heb geen idee waar hij is.”

De politie is ook op zoek naar hem en heeft daarom zijn naam en foto gedeeld. “We maken ons zorgen om hem, ook om zijn geestelijke gezondheid. Dus vandaar dat we hem snel willen spreken”, vertelt politiewoordvoerder Lieke van Avendonk.

