'Je belet een verpleegkundige om naar haar werk te gaan!', Joost en Anouk boos na diefstal autowiel

Het zijn erg drukke tijden voor verpleegkundigen vanwege de coronacrisis. Dan zit je er dus niet op te wachten dat er een wiel van je Citroën C1 gestolen wordt als je naar het ziekenhuis wil gaan. Toch was dit precies wat Joost en Anouk uit Halsteren afgelopen weekend overkwam.

Ook bij de buren van Joost en Anouk is geprobeerd de band van hun auto te stelen.

Nadenken

Anouk werkt als verpleegkundige in het Bravis Ziekenhuis. Joost noemt de diefstal 'teleurstellend'. "Dit betekent namelijk ook dat je een verpleegkundige belet om op het werk te komen", benadrukt hij.

"Mocht je binnenkort de zorg van het Bravis Ziekenhuis nodig hebben, dan hoop ik dat je hier nog eens over nadenkt", spreekt hij de dader persoonlijk aan op Facebook: "P.S. Bedankt voor de krik."

'Te triest voor woorden'

"Het is heel extreem op het moment hier in het dorp", verzucht Olaf. "Drie weken geleden werd bij mijn auto de navigatie met boardcomputer gestolen. Er waren die nacht zeven auto's opengebroken. Twee weken daarvoor waren er ook al vijf inbraken."

"Bij het Sint Maartensplein zijn er ook onderdelen van de C1 van mijn vrouw gejat", laat Martin weten. "Echt te triest voor woorden om nu in deze moeilijke periode de mensen te belagen die voor anderen klaarstaan!"

Ilse reageert op de Facebookpost van Joost dat het altijd asociaal is om aan andermans spullen te zitten. "Maar voor Anouk in deze situatie is het helemaal zuur", verzucht ze. "Hopelijk wordt de schade snel opgelost en de dader gepakt."