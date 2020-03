Toppaard van Tim Lips overleden: 'Iedereen is verdrietig'

Ruiter Tim Lips uit Made moest zondag afscheid nemen van zijn toppaard Bayro. Met dit dier werd hij twee keer Nederlands kampioen eventing - in 2017 en 2018 - en was hij actief tijdens de Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro vier jaar geleden. Het paard overleed tijdens een koliekoperatie.

"Helaas was hij niet meer te redden", laat Lips weten. Het overlijden van Bayro raakt de ruiter uit Made diep. "Ik heb het geluk gehad om meer bijzondere paarden gehad te hebben, maar Bayro was absoluut de nummer één. Een paard met een lief karakter en zo intelligent, zoveel kwaliteit! Een absoluut droompaard. Samen hebben we acht jaar lang fantastische resultaten behaald."

'Iedereen is verdrietig'

"Hij was regelmatig wat laconiek maar als we gingen trainen, kwam het beste in Bayro naar boven", herinnert Lips zich. Hij spreekt over 'veel bijzondere momenten' die hij graag nog een aantal jaren samen met dit paard had willen beleven. "Iedereen die close was met Bayro is verdrietig. Bayro was onze once in a lifetime-horse."