Gesteriliseerde boer zoekt vrouw: 'Tof dat Jan zo open en eerlijk durft te zijn'

Steffi en Roel vloggen wekelijks en exclusief voor Omroep Brabant over Boer Zoekt Vrouw. Deze keer over aflevering 5: de eerste logeerdag (Foto: Steffi Verhagen)

Alle boeren, behalve Jan en Geert-Jan, moesten in de zondagavondaflevering van Boer Zoekt Vrouw een van hun drie logees naar huis sturen. Dit moment zorgde in eerdere seizoenen regelmatig voor heftige, emotionele, maar daarom ook smeuïge scènes. Zo niet dit seizoen. Je zag de keuzes van de boeren en boerin van mijlenver aankomen, dus echt heel spannend was het niet.

Toch gebeurde er genoeg om over na te praten, vinden ook Steffi en Roel.

Bastiaan

Zoals over boer Bastiaan bijvoorbeeld. Hij stuurde Madeleen naar huis en zij vond dat prima. In zo'n beetje iedere aflevering gaf ze al aan de gesprekken en ook Bastiaan zelf ‘te oppervlakkig’ te vinden. Blijven dus Milou en Elise over en die werden alle twee eens flink geknuffeld door de boer. Er leek geen einde aan te komen. Zo intiem hebben we de boer nog niet gezien met zijn vrouwen! Én hij bekende dat een van de meiden zijn hele hormoonhuishouding op z’n kop zet. Maar wie?

Roel vindt dat Bastiaan de leukste vrouw naar huis heeft gestuurd: "Maar misschien had ze een beetje te veel een eigen wil.” Steffi: “Hij heeft in ieder geval de tijd genomen om ze apart te spreken en te leren kennen. En ach, ze hebben toch maar mooi alle drie een gratis tractorrijles gehad!”

Geert-Jan

Omdat Betty vorige week zelf besloot te vertrekken, was er voor boer Geert-Jan geen keuzemoment. Toch heeft hij het niet makkelijk. Want hij ging dan wel gezellig met de overgebleven vrouwen aan de borrel en de wandel (arm in arm met makelaar Jacqueline), maar je voelde en zag zijn ongemak. Als klap op de vuurpijl vertelde Karine dat ze twijfelt. Het zal toch niet zo zijn dat er straks überhaupt niets meer te kiezen valt voor Geert-Jan?!

Steffi heeft met hem te doen. “Ik had het gevoel dat hij het heel erg moeilijk had en er een beetje doorheen zat. Ik kreeg zelfs een beetje medelijden met hem. En als dan ook nog een van de dames twijfelt, tja, dan wordt de keuze al bijna voor hem gemaakt. Ik hoop dat hij er weer bovenop komt. Hij doet zijn uiterste best, maar hij denkt misschien iets te veel na.”

Annemiek

Ook de keuze van Annemiek zag je aankomen. En die had ze waarschijnlijk al gemaakt vóór het heftige gesprek met Steven over zijn ziekte. Hij was simpelweg te zwaar op de hand voor de stoere boerin die toegaf liever over ‘koetjes en kalfjes’ te praten. Steven is vertrokken, dus alle kans voor Erik en Jelte om er nu toch echt iets gezelligs van te gaan maken, zo vinden ook Steffi en Roel.

“Ze heeft volgens mij naar onze adviezen geluisterd! Ze was veel opener, leuker en had er meer plezier in. Het gesprek met Steven was heftig, maar knap dat hij het heeft gedaan. Dat leek ook voor Annemiek het ijs te breken, daarna werd ze losser en relaxter.”

Jan

Bij boer Jan draaide natuurlijk alles om zijn ontboezeming, de cliffhanger van vorige week. En wat blijkt: de vader van vier kinderen is gesteriliseerd. Pats! Toch reageerden Nienke en de Brabantse Froukje vrij onderkoeld, zo van: oké, dan weten we dat. Volgende week moet de boer gaan kiezen, zijn Vera en Nienke favoriet? Steffi en Roel hebben nog geen idee.

“Allereerst: chapeau voor Jan! Hij knoopt met alle vrouwen heel intieme gesprekken aan en is heel open en eerlijk. Het is natuurlijk vroeg om het over kinderen te hebben, maar wel tof dat hij dit doet. Voor sommigen verandert dat misschien toch de kijk op Jan. We zijn benieuwd wie hij naar huis gaat sturen.”

Geert

Ze hadden het heel gezellig met elkaar, de vrouwen van boer Geert: Vera, Esther en Angela. Maar Esther was de deur nog niet uit, of Vera riep al dat ‘vanaf nu alle remmen losgaan’. Dus zagen we boer Geert samen met Angela knus keuvelend onder een dekentje op de bank en Vera (vals) zingend in de keuken. En hoe noemde de boer haar ook alweer? Een ‘aangeschoten projectiel’?! Maar of hij daar nou naar op zoek is?

“Hahaha, we blijven om hem lachen! Hij was weer goed op dreef en helemaal zichzelf. Maar het is toch net of je naar een paar losgeslagen pubers zit te kijken?! We denken dat het daar de komende dagen feest gaat worden met de twee vrouwen die over zijn. Zet je maar schrap!”