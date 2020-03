Ricardo mag de gevangenis niet uit om afscheid te nemen van zijn stervende vader

"Schrijnend." Zo noemt advocaat Job Knoester de situatie van zijn cliënt Ricardo uit Someren. Die zit vast in de penitentiaire inrichting in Roermond. Hij wil graag zijn stervende vader bezoeken, maar vanwege het coronavirus krijgt hij geen toestemming.

Ricardo zit vast vanwege diefstal met geweld, in verenging. Hiervoor heeft hij 2,5 jaar cel gekregen. Tegen die straf is hij in beroep gegaan.

"Ricardo's vader is ernstig ziek", legt Knoester uit. "Die was al op weg naar het eind van zijn leven door kanker. Dat was reden voor mijn cliënt om een aantal keren te vragen of hij in afwachting van zijn proces naar huis mocht. Dat verzoek is steeds afgekeurd.

Nu heeft zijn vader ook nog eens corona opgelopen. In zijn gezondheidstoestand is dat natuurlijk niet bevorderlijk. Daarom heeft Ricardo opnieuw gevraagd om in ieder geval een kort moment afscheid te kunnen nemen van zijn vader. Ook dit is geweigerd. Om een aantal redenen, heb ik begrepen."

In quarantaine

Knoester heeft te horen gekregen dat er juist vanwege de coronamaatregelen nu geen uitzondering gemaakt wordt. Alles om te voorkomen dat het coronavirus de gevangenis in komt. "In alle gevallen zeg ik tegen mijn cliënten dat een uitzondering nauwelijks mogelijk is, maar in dit geval vind ik dat hier anders op gereageerd had moeten worden", vertelt de advocaat.

Volgens Knoester zouden er in het verpleeghuis veel voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden zodat zijn cliënt niet besmet raakt. "Daarnaast heeft Ricardo aangegeven dat hij bij terugkeer in de gevangenis twee weken in quarantaine wil gaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "Maar dat soort oplossingen is niet overgenomen."

'Echt onbegrijpelijk'

Ricardo vindt dit in dit geval echt onbegrijpelijk, vertelt Knoester. Zijn cliënt wijst erop dat de gevangenis geen coronavirus binnen de deuren wil krijgen, maar personeelsleden en bezoekers worden volgens hem niet steeds gecontroleerd op koorts en andere coronaverschijnselen.

"Hij benadrukt dat je in deze extreme situatie alle voorzorgsmaatregelen kunt nemen en dat hij kan helpen door zich te laten te isoleren. Ricardo vindt dat hier een uitzondering voor had gemaakt moeten worden om hem de kans te geven om afscheid te nemen. In deze omstandigheden ben ik dat met hem eens."