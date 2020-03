‘Hij is en blijft goud waard voor PSV’, teammanager Mart van den Heuvel doet een stapje terug

Wie je ook spreekt of belt over Mart van den Heuvel: niemand zal slecht spreken over de 67-jarige clubman van PSV. Termen als ‘aimabel’, ‘behulpzaam’ en ‘vriendelijk’ worden vaak genoemd als je oud-collega’s vraagt naar het karakter van Mart.

We hebben zelfs nog even samengewoond.

“Ik wist wel dat hij er wel eens aan dacht om een stap terug te doen, dus voor mij kwam het niet echt als een verrassing”, zegt oud-PSV’er Tommie van der Leegte. De voormalig middenvelder heeft een goede band met Mart en kent hem naar eigen zeggen ‘heel goed’. “We hebben zelfs nog even samengewoond”, zegt hij. “Hij heeft een jaar lang een relatie met mijn moeder gehad, toen ik een jaar of zestien was, dus ik ken hem wel, ja.”

Tommie van der Leegte tijdens zijn tweede periode bij PSV (foto: VI Images).

Gerald Vanenburg maakte Mart van den Heuvel mee in zijn beginjaren bij PSV. In 1985 begon Van den Heuvel als masseur van het eerste van PSV. Een jaar later kwam Vanenburg. “Toen was zijn rol natuurlijk totaal anders dan nu”, zegt de oud-aanvaller. “Hij was toen een rustige kerel die niet echt uitgesproken was. We dolden wel eens met hem, maar het was niet echt zo dat we toen naar hem kwamen met onze problemen, zoals je juist wel vaak ziet in de voetballerij.”

Het is echt een geweldige man.

Toch zag Vanenburg toen al dat Van den Heuvel wel eens heel lang bij PSV kon blijven. “Dat idee had ik toen al wel, ja. Hij wilde zo ontzettend graag, is een echte Brabander en je merkte aan alles dat PSV toen al echt zijn club was.”

“Hij is altijd heel normaal geweest”, zegt Willy van de Kerkhof, die Van den Heuvel zijn eerste stappen bij PSV zag zetten. “Het is echt een geweldige man. Hij heeft zich in de loop der jaren echt ontwikkeld als iemand bij wie spelers altijd bij terecht kunnen. Dat heeft hij helemaal zelf afgedwongen.”

Mart van den Heuvel loopt met Ryan Thomas mee na diens rode kaart (foto: HollandseHoogte).

Menig speler liep en loopt weg met de huidige teammanager van PSV. Maar hoe komt dat? “Hij begeleidt onder meer de nieuwe spelers bij aankomst in Eindhoven. Hij helpt ze met het vinden van een huis en probeert zelfs de spelersvrouwen te helpen waar nodig”, zegt Van der Leegte daarover. “Hij zorgt ervoor dat de spelers zich snel thuis voelen. Dat ze aankomen in een warm bad.”

Hij cijfert zichzelf weg voor anderen en dat is een fantastische eigenschap.

PSV en Van den Heuvel lieten zondag weten dat het huwelijk tussen de twee zeker nog niet voorbij is. Van den Heuvel blijft behouden voor de club en zal onder meer de spelers blijven begeleiden. Ook zal de Geldroppenaar nog meegaan naar eventuele Europese uitduels.

“En het is maar goed ook dat zo’n clubicoon behouden blijft voor PSV”, zegt Willy van de Kerkhof. En daar is Vanenburg het mee eens. “Iemand als Van den Heuvel is en blijft goud waard voor een voetbalclub. Hij cijfert zichzelf weg voor anderen en dat is een fantastische eigenschap.”