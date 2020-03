Wie herkent de twee mannen die bruut op een ander insloegen in Tilburg?

Een man is afgelopen oktober in Tilburg zo ernstig mishandeld door twee mannen, dat hij er nu nog last van heeft. Hij brak onder andere zijn ribben tijdens wat de politie 'een explosie van geweld' noemt. De politie deelt daarom maandagavond camerabeelden van de heftige mishandeling in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het slachtoffer maakte vorig jaar op 4 oktober iets na acht uur 's avonds op de Besterdring een opmerking over de parkeerkunsten van de bestuurder van een witte Mercedes E-klasse. Dat viel helemaal verkeerd bij de twee mannen in de auto.

Karatetrap

Dat merkte het slachtoffer toen hij in zijn eigen auto stapte om weg te rijden. De mannen scholden hem uit, trokken zijn deur open en begonnen met zijn tweeën keihard en veelvuldig op hem in te slaan en schoppen. Daarna is op de beelden te zien dat een van de mannen met een soort karatetrap de ruit uit de auto schopt.

Het item over de mishandeling in Tilburg is hieronder te zien.

De politie is op zoek naar de twee mishandelaars. Ook zijn ze op zoek naar een derde man die tijdens de mishandeling in een winkel in de buurt is gezien maar niet bij de mishandeling zelf betrokken was. Wel stapte hij later ook in de witte Mercedes.

Er is geen signalement van de mannen naar buiten gebracht.