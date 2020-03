Ambulancebus met coronaslachtoffers valt met pech stil op snelweg, hulpverleners massaal op de been

De speciale bus was onderweg van Heerlen naar Groningen. Verplegend personeel dat speciale blauwe pakken aanheeft, stapte even uit, maar ging later de bus weer in. De patiënten mogen de bus niet verlaten.

Koelvloeistoflekkage

Ook werknemers van Rijkswaterstaat zijn aanwezig, die vermoeden dat de bus getroffen is door een koelvloeistoflekkage.

Takelwagen

Monteurs probeerden het probleem te verhelpen, zodat de bus op eigen kracht weer verder kon. Dat lukte niet, de bus wordt op een takelwagen van de bergingsdienst gezet, terwijl de patiënten er nog in zitten. Alle patiënten en artsen gaan naar het ziekenhuis in Nijmegen, in colonne gevolgd door de ambulances en politie. Daar wordt een oplossing gezocht voor het transport naar Groningen.

Bij de Veiligheidsregio kon niemand zeggen hoeveel patiënten er in de bus lagen. De op- en afrit in de buurt van Vierlingsbeek zijn afgesloten. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert de hulpverlening ter plaatse.