Wethouder Marianne de Bie bestuurt Breda nu vanuit haar huis

Door de coronacrisis hoeft De Bie voorlopig ook niet naar exposities of voorstellingen, want die zijn allemaal afgelast. "Mijn weekenden en avonden zijn daardoor een stuk rustiger geworden, maar aan de andere kant is het ook erg druk geworden met nadenken hoe we de culture sector in Breda kunnen helpen in deze hele ingewikkelde tijd."

Geen opdrachten

Kunstenaars en culturele instellingen komen door de coronacrisis in de problemen. "Kunstenaars zijn vaak ZZP-ers die nu zonder opdrachten zitten. Maar ook het Chassé Theater kan als groot podium geen publiek ontvangen en geen kaarten verkopen', licht De Bie toe. Naast de vijf miljoen subsidie is het theater afhankelijk van die kaartverkoop om de zaak draaiende te houden.

Naast cultuur heeft de wethouder ook onderwijs en jeugd in haar portefeuille, waardoor ze vol aan de bak moest om oplossingen te vinden voor de sluiting van scholen en de kinderopvang. "We hadden veel werk om alternatieve opvang te vinden voor ouders die in de cruciale sectoren werken."

Verschrikkelijk

Vanaf de keukentafel maakt De Bie contact met haar beleidsmedewerker Mirjam Hertogh, die ook vanuit huis in Tilburg werkt. "Zakelijk gezien kan door deze manier van werken alles gewoon doorgaan, maar persoonlijk is dit verschrikkelijk. Het is heel saai om alles en iedereen ingeblikt te zien", zegt Hertogh via de beeldverbinding.

De wethouder is niet ontevreden over de aangepaste manier van werken. "Het bespaart mij de reistijd naar het stadskantoor. Ik heb goede apparatuur en wordt goed ondersteund met de middelen. Maar dat is niet voor iedereen zo. Dat realiseer ik mij maar al te goed."