Chimpansee geboren in safaripark Beekse Bergen, vader is niet bekend

Momenteel worden moeder Pepa en de baby chimpansee zoveel mogelijk met rust gelaten. “Pepa pakt het super goed op", vertelt Jansen. "Ze zorgt goed voor haar jong en houdt het goed bij haar borst om te laten drinken, dus we laten haar haar gang gaan en komen zo min mogelijk in de buurt.”

Vader onbekend

Voor Pepa is dit haar tweede jong. Haar eerste jong, een vrouwtje genaamd Inosha, is nu 5,5 jaar oud en leeft nog altijd in deze groep. Een verschil van vijf jaar tussen jongen is volgens Beekse Bergen heel gemiddeld.

Wie de vader is van dit jong is, weet het safaripark nog niet. “Er zijn meerdere vruchtbare mannen in de groep, maar waarschijnlijk is het groepsleider Dennis. We zullen dat op een later moment via DNA vaststellen.”

Tweede keer

Dit is de tweede chimpansee die dit jaar in het safaripark is geboren. Het park mocht in januari al vrouwtje Anna verwelkomen, dat is een dochter van Nadine. Zij is inmiddels tien weken oud en maakt het volgens Beekse Bergen goed.

Chimpansees vormen een bedreigde diersoort. De voornaamste dreigingen zijn stroperij, een verkleining van hun leefgebied en infectieziekten. Om de soort te behouden, is er een fokprogramma voor chimpansees. Beekse Bergen levert met 26 chimpansees een belangrijke bijdrage aan dit programma.