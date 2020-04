Steek met jouw video iemand een 'Hart onder de Riem'

In Hart Onder de Riem duiken we het Omroep Brabant-archief in en zenden 'gouwe ouwen' uit. Wil jij Merlijn over de Grens zien of Komt een aap bij de dokter of misschien wel De Wandeling, dat kan. Laat het ons weten via onze facebookpagina of stuur een berichtje naar de redactie van Hart Onder de Riem (06 53 75 20 22).

Hoe kan je meedoen?

In Hart Onder de Riem komen verder dus jouw videoboodschappen. Is een geliefde jarig en kun je niet op bezoek? Missen de kleinkinderen opa en oma? Ben je trots op je dochter die thuis werkt en ondertussen de kinderen les geeft? Zeg het tegen ze! Doe mee en maak je eigen filmpje met je telefoon. Let wel op het volgende:

de boodschap mag niet langer zijn dan een minuutje

hou je telefoon liggend als je filmt

zorg dat je binnen 1,5 meter van je telefoon staat (anders kunnen we je niet horen)

zeg wie je bent en voor wie de boodschap is

zorg voor voldoende licht en film met het licht mee

Stuur het filmpje via WhatsApp naar nummer 06 53 75 20 22, redactie Hart Onder de Riem. En kijk naar de uitzending op dinsdag en woensdag tussen 15.15 – 17.25 uur op Omroep Brabant.

Presentatrice Gabrina Kikkert legt in de video hieronder uit hoe je mee kan doen.