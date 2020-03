'Hela hola houd er de moed maar in', zorgcentrum Sint Jozefoord blij met worstenbroodjes van Betty

"Het is een zware tijd voor iedereen hier. We kunnen hier nu niet meer doen wat we altijd kunnen en willen. De zorg staat centraal, maar de leuke dingen moeten we nu vaak overslaan. Het is ook een emotionele tijd. We kunnen bij het overlijden van mensen ook geen afscheid nemen zoals we willen. Dan is het heel fijn dat je met dit toch weer voor een glimlach hier hebt kunnen zorgen."

Dat zei directeur Sacha Ausems, toen ook zij een worstenbroodje aangeboden kreeg. Het 'crisisoverleg' werd er even voor onderbroken en verpleegkundigen verlieten voor heel even de afdelingen om worstenbroodjes voor hun collega's en bewoners in ontvangst te nemen.

Bewoners fan van Christel

Christel de Laat blijft deze dagen zoveel mogelijk thuis, maar tegen het verzoek van haar zus Miranda kon ze geen nee zeggen. Haar zus werkt als instroombegeleider en mentor bij Sint Jozefoord en ziet dagelijks hoe hard er gewerkt wordt en hoe de bewoners met de ernstige situatie moeten omgaan.

Zus Miranda: "Ik ben zo blij dat ze dit hier doet. Bewoners hier zijn echt fan van haar en vinden het geweldig dat ze langs komt. In de zorg wordt nu kneiterhard gewerkt, dus dit bezoek is ook echt voor iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt."

En dat veel bewoners van Sint Jozefoord het bezoek van 'Betty' op prijs stellen wordt wel duidelijk tijdens het rondje langs de afdelingen. Vanaf een balkon of achter een open raam wordt Christel aangesproken en bedankt voor de worstenbroodjes.

'Wat een optimisme'

Christel zelf is zichtbaar onder de indruk als ze even uit de rol van 'Betty' stapt, voordat ze weer naar een andere afdeling gaat.

"In deze corona-tijden wil ik eigenlijk zo min mogelijk op pad. Maar ik ben blij dat ik dit nu hier doe. Wat een optimisme en positiviteit van iedereen hier. Het personeel en de bewoners proberen er echt het beste van te maken en dat is fantastisch om te zien. Je ziet en hoort deze dagen van alles op tv, maar hier nu even onderdeel van zijn, is heel bijzonder."

En daar gaat ze weer verder met haar worstenbroodjes, terwijl enkele verzorgers het 'en van je hela, hola, houd er de moed maar in' inzetten. Christel belooft na de corona crisis nog een keer terug te komen bij Sint Jozefoord.

"Dan zonder de afstand die we nu moesten houden en hoop ik ook de bewoners en het personeel weer ouderwets te kunnen 'huggen'".