Het loopt storm bij Bavaria, handalcohol van biermerk enorm gewild

Het idee om 'oud' bier om te zetten in een product waar tijdens deze ongekende crisissituatie zoveel behoefte aan is, was snel geboren. Maar het ook daadwerkelijk doen, was een tweede.



Omgekeerd wereld

Die taak is weggelegd voor Wietse van den Boogaard. Brouwer van Bavaria. En het is een rare gewaarwording, zo'n omgekeerd proces. "Het begint al bij de tankauto's", zegt Wietze. "Die gaan nu naar het café om bier uit de tank te pompen in plaats van erin. Wij pompen dat bier nu van beneden naar boven. Terug naar de ketels om er de alcohol uit te halen."

Want dat is precies wat er gebeurt. Het bier dat niet meer kan worden verkocht in de kroegen, gaat terug de brouwtank in, om daar weer een heel proces te doorlopen. "Normaal is de installatie bedoeld om alcoholvrij bier te produceren. Dan is het bier het hoofdproduct en de alcohol het restproduct. Nu is dat dus precies andersom."

80% pure alcohol

Technisch ook nog wel een dingetje. Want de installaties waren er helemaal niet op gemaakt om 80% pure alcohol te destilleren. Daar zijn dus flinke aanpassingen voor gedaan. "Maar het werkt allemaal en dat is mooi", zegt Wietze.

De handalcohol van Bavaria, gemaakt van 'oud' bier.

Aan die pure alcohol worden vervolgens nog wat producten toegevoegd om het ook daadwerkelijk als handalcohol op de markt te kunnen brengen. Glycerine tegen het uitdrogen van de handen bijvoorbeeld. De flessen vliegen inmiddels de brouwerij uit.

Een enorme crisis

Peer Swinkels vertelt hoe hij werd gebeld door een bestuurder van het AMC in Amsterdam. "Daar hadden ze nog maar voor vier dagen handalcohol. Dat zet je wel aan het denken."

Dat Bavaria zelf ook een probleem heeft, steekt hij niet onder stoelen of banken. "Maar er is een enorme crisis gaande en als je kan bijdragen aan een oplossing dan moet je dat gewoon doen."

'Een beetje helpen'

De flesjes die nu handmatig worden afgevuld worden zo snel mogelijk verspreid onder huisartsen en verzorgingshuizen in de buurt. Maar ook Bavaria heeft hulp gekregen. Het bedrijf IFF uit Tilburg zal vanaf zondag de handalcohol van Bavaria machinaal in flessen doen. Kostenloos. En daarmee kan de productie fors omhoog.

Voor brouwer Wietse zien de dagen er nu dus heel anders uit. "De wéreld ziet er nu gewoon even heel anders uit. Ik ben al lang blij dat we met dit team een beetje kunnen helpen in deze gekke tijd."

Ben je zelf huisarts of werk je in een verzorgingstehuis waar dringend behoefte is aan handalcohol?Stuur een bericht naar: service.nl@swinkelsfamilybrewers.com