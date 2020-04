Dit gevoelige coronaliedje zingt nu rond in het ETZ Elisabeth

Ze mogen niet meer in het ziekenhuis komen, maar met een liedje op WhatsApp hebben de mensen van de Guus Meewis Muziekids-studio van het ETZ Elisabeth de harten van hun collega's in de zorg gestolen.

In de Muziekids-studio in het Tilburgse ziekenhuis is elke dag wel iets te doen. Tenminste op normale dagen. Jonge patiëntjes die nog mobiel zijn, mogen muziek komen maken en de vaak vrijwillige muzikanten gaan naar de kinderafdeling om voor wat blije gezichten te zorgen. Maar nu tijdens de coronacrisis is alles anders. Ook de mensen van de Muziekids-studio moeten thuis werken.

Het loopt storm met aanvragen.

Studioleider John Verbunt: "Twee weken geleden zijn we gestopt met ons werk vanwege corona. Toen dachten we, hoe kunnen we vanuit huis toch iets doen voor onze patiënten? Toen zijn we op het idee gekomen om voor mensen persoonlijk een liedje op te nemen thuis en dat te versturen via WhatsApp".

De ziekenhuismuzikanten hebben thuis inmiddels voor zo'n veertig patiënten een liedje opgenomen. "Wij nemen bijvoorbeeld met onze gitaar een liedje van Elvis Presley op, gewoon op de telefoon, en sturen dat naar een patiënt in het ziekenhuis. We doen daarbij ook nog een apart WhatsAppberichtje met een boodschap van de familie of van een kleinkind. Het loopt storm met aanvragen."

Het is ontzettend raak en iedereen is er dolenthousiast over.

De kinderliedjes zijn het probleem niet voor de muzikanten. Maar ook steeds meer volwassenen krijgen een muzikale boodschap op hun telefoon. Dat kost de muzikanten heel wat meer werk.

Een van de aanvragen kwam van de mensen die deze dagen hun stinkende best doen op de corona-afdeling van het ziekenhuis. Zij vroegen of er een speciaal liedje voor hen gemaakt kon worden. Dat heeft studioleider Christel van der Bruggen gemaakt. Samen met haar man Gijs nam ze het op.

'We houden het wel vol' heet het en het heeft de harten geraakt van de mensen die op de ic werken. John: "Het is ontzettend raak en iedereen is er dolenthousiast over. Het wordt veel gedeeld via WhatsApp. Dat is de reden om het liedje te delen met een grotere groep."

Wie ook een liedje wil laten maken door de muzikanten van Muziekids voor iemand in het ETZ in Tilburg kan zich aanmelden op de website van Muziekids.