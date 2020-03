Er is een man gearresteerd. (Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision Mediaprodukties)

Bij een huis aan de Peelhof in Helmond is dinsdagmiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Kort na de melding heeft de politie een verdachte man opgepakt. De gewonde vrouw ging er echter vandoor.

Het is voor de politie niet precies duidelijk wat er is gebeurd. De politie is daarom dringend op zoek naar de vrouw die gewond raakte.

Hoe ernstig de verwondingen van de vrouw zijn, is nog niet bekend.