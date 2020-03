Zeven uur lang worstenbroodjes bakken, Joyce verrast helden in de zorg met bijna 400 stuks

Zo’n zeven uur stond Joyce Jonkers uit Dommelen dinsdag samen met haar man in de keuken om worstenbroodjes te bakken. Broodjes, deels in hartvorm, die ze vervolgens hebben uitgedeeld aan mensen die in de zorg werken.

Huisartsen, apothekers en verschillende zorginstellingen konden rekenen op een traktatie van Joyce en Rocco. In totaal deelden ze bijna vierhonderd worstenbroodjes uit.

Om halfvier ’s ochtends waren Joyce en Rocco al druk aan het rollen en bakken thuis in Dommelen. En vervolgens maakten ze een rondje om de honderden worstenbroodjes uit te delen.

“Iedereen was heel blij verrast”, vertelt Joyce die op deze manier een ‘hartelijkheidje’ terug wil doen voor iedereen die momenteel zo hard aan het werk is in de zorg. De bedoeling was eigenlijk om alle broodjes in de vorm van een hart te rollen. Maar dat bleek iets te tijdrovend. “Dus ongeveer de helft hebben we gewoon oldschool gedaan. Net zo lekker”, lacht Joyce.

'Iets Brabants'

“Normaal speel ik geregeld slachtoffer voor ambulancetrainingen. Maar dat ligt natuurlijk allemaal stil nu. Dus vorige week bedacht ik: wat kan ik nu eens doen? Ik heb ooit de koksopleiding gedaan. En omdat ik iets Brabants wilde doen, kwam ik vervolgens op worstenbroodjes bakken en uitdelen aan mensen die werken in de zorg”, vertelt Joyce enthousiast.

Joyce en Rocco willen nu in principe één keer in de week gaan bakken. Maar dat is even afhankelijk van de gezondheidssituatie van de opa van Joyce. “Hij ligt namelijk heel slecht met corona. Als dat slecht afloopt dan houdt het op. Maar anders willen we één keer in de week op pad gaan met worstenbroodjes. Dit zo lang we binnen moeten blijven.”