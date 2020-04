Coronapatiënt zet zijn krabbel onder testament of akte, terwijl de notaris buiten wacht

Notaris Stephan de Kort, die werkt vanaf een kantoor in Dussen, heeft het flink druk door de coronacrisis. Mensen voelen de behoefte juist nu zaken goed te regelen. En ook inhoudelijk is zijn werk veranderd. Zo tekende een coronapatiënt een akte in zijn woonkamer, terwijl de notaris buiten op het erf stond te wachten. Door het raam was er oogcontact.

Stephan de Kort, een van de notarissen bij de maatschap Notarissen Rivierenland in Altena, vertelt dat de coronacrisis zijn werk drastisch heeft veranderd. Door het virus worden notariële aktes nu ook op de oprit van een huis of op een parkeerplaats bekrachtigd. “We konden elkaar zien en de akte is na telefonisch overleg in de brievenbus gestopt. Na ondertekening gaat de akte door dezelfde brievenbus weer naar buiten.”

Briefje met maatregelen

Op de buitendeur van zijn kantoor in Dussen hangt een verklaring met coronamaatregelen. Handen schudden is er niet meer bij. De notaris houdt afstand en deurknoppen worden veelvuldig ontsmet staat er te lezen. Ondanks al die maatregelen zijn er cliënten die niet binnen willen komen.

“Er is een groep mensen die naar kantoor komt, maar het veiliger vindt om in de auto te blijven zitten. Dat betekent dat wij telefonisch en op anderhalve meter afstand van de auto de akte doornemen. Dat is al gebeurd op een parkeerplaats bij een van onze vestigingen. Wij zien dan toch hoe ze de akte ervaren en horen hen zeggen dat ze akkoord zijn. Daarna kan de akte door een kiertje van het autoraam naar binnen worden geschoven.”

Na jaren uitstel toch regelen

Bij de maatschap zien ze sinds de coronacrisis het aantal cliënten toenemen. “We merken aan mensen dat het dichterbij komt en dat levert vragen op. Of de behoefte om zaken die ze vaak jaren hebben uitgesteld, nu te willen regelen. Ik heb nu al vijf of zes keer meegemaakt dat zaken vanuit de auto, op het erf of de parkeerplaats zijn geregeld.”

“Deze manier van werken is helaas zeer afstandelijk geworden”, bevestigt Stephan de Kort. “We hebben te maken met mensen die familieleden of partners hebben verloren door de coronacrisis. Die zou je als medeleven een schouderklopje willen geven. Dat kan niet meer, maar het is ook onze verantwoordelijkheid om afstand te houden. Het is helaas niet anders.”