Jongens bedreigen supermarktmedewerker met mes om sigaretten te stelen

Twee minderjarige jongens uit Woensdrecht zijn opgepakt voor een overval op supermarkt Coop aan de Bergsestraat in Huijbergen. De jongens overvielen de zaak dinsdagavond rond halfzeven en bedreigden een medewerker met een mes.

Het lukte de jonge overvallers om een paar pakjes sigaretten te stelen. Daarna vluchtten de twee op de fiets weg. De politie verspreidde een signalement van de verdachten via Burgernet. Nadat iemand ze had herkend, konden ze later op de avond worden aangehouden

Bij de overval raakte niemand gewond.

