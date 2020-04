Met deze app kun je eenvoudig en snel een corona-zelftest doen

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is met een app gekomen. Daarmee kunnen mensen zichzelf eenvoudig en snel testen op corona. Ook kunnen ze een coronadagboek bijhouden en krijgen ze de laatste informatie over het coronavirus.

De app heet de ETZ Behandelwijzer. Daarin vind je algemene informatie over het coronavirus, een snelle zelftest met vragen en informatie hoe het ETZ omgaat met corona. Ook is het een dagboek om symptomen van een mogelijke coronabesmetting een week lang te monitoren.

Ondersteunen en ontlasten

De app is bedoeld om patiënten te ondersteunen en tegelijkertijd zorgverleners te ontlasten.

De app ETZ Behandelwijzer bestaat al langer. Patiënten kunnen hier informatie krijgen over hun behandeling. Dat kan voor een knieoperatie zijn, maar ook voor een nieuwe pacemaker of een behandeling tegen kanker. Daar is nu corona bijgekomen.

Meerwaarde

De arts-microbioloog Jean-Luc Murk en internist Marvin Berrevoets uit het coronateam van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis werken mee aan de app. "De app bevat betrouwbare, nationale informatie van onder meer het RIVM bevat, maar informeert gebruikers ook over hoe het ETZ omgaat met deze situatie. Bijvoorbeeld over hoe het omgaat met afspraken of operaties die gepland staan. Of over hoe het zit met het bezoeken of begeleiden van patiënten", vertelt ETZ-woordvoerder Wim Pleunis.

De app is in een paar dagen tijd honderden keren gedownload. Uit de statistieken blijkt dat patiënten graag de zelftest doen én hun gezondheid willen monitoren.

De app is te vinden in de Google Play Store en in de App Store van Apple.