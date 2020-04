Strengere regels voor overnachten op campings: 'Hier word je niet vrolijk van'

Er mag tot en met 28 april alleen onder voorwaarden overnacht worden in recreatie- en vakantieparken en op kampeerterreinen in Brabant. Dit hebben de drie veiligheidsregio’s in onze provincie besloten, zo heeft Omroep Brabant vernomen uit verschillende bronnen.

De veiligheidsregio’s geven met hun besluit een vervolg aan de uitbreiding van de coronamaatregelen, zoals het kabinet die dinsdagavond bekendmaakte. De beslissing die genomen zou zijn, is nog niet officieel door de Veiligheidsregio’s bekendgemaakt.

Het besluit komt erop neer dat overnachten alleen mogelijk is voor mensen die op bungalowparken en dergelijke een vaste standplaats hebben en seizoenarbeiders. De toestemming geldt ook voor zorgpersoneel dat er tijdelijk verblijft of voor mensen die er om persoonlijke redenen worden ondergebracht.

De veiligheidsregio’s zouden ook bepaald hebben dat de vaste standplaatsen niet mogen worden onderverhuurd. Nachtverblijf is alleen toegestaan voor de eigenaar of de hoofdhuurder. Premier Mark Rutte zei eerde donderdagmiddag in een Kamerdebat dat het niet nodig is om vanuit Den Haag een algehele sluiting van vakantieparken op te leggen. Die verantwoordelijkheid legde hij bij de Veiligheidsregio’s in ons land.

Het besluit komt hard aan bij de exploitanten. "Een jaartje op je tanden bijten, daar komt het op neer", zucht Edward Nederend, parkmanager van camping De Flaasbloem in Chaam. "Het voorseizoen kun je nu al als verloren beschouwen." Recreatiepark De Flaasbloem in Chaam heeft 1170 plaatsen. "Maar er zijn nu maar tachtig plaatsen bezet. Het is heel stil", vertelt Nederend.

'Nog nooit meegemaakt'

"We zijn een uitgeklede versie van het bedrijf. Er staan alleen seizoenskampeerders met een eigen toilet op ons terrein. De horeca en de sanitairgebouwen waren al gesloten. En de receptie is alleen beschikbaar voor noodgevallen."

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt", vertelt de parkmanager. "Het is een bijzondere tijd voor iedereen: voor de gasten, het personeel en het bedrijf zelf. Voor onze oproepkrachten die nu geen werk hebben is het helemaal triest. Een jaartje op je tanden bijten, daar komt het op neer."

Helft van de omzet kwijt

Ook bij recreatieboerderij Johan en Caroline in Wagenberg is het stil. Er staat niemand op de camping. "Direct na de persconferentie van Rutte over de periode na 6 april stroomde onze mailbox vol met annuleringen", vertelt eigenaresse Caroline Halters gelaten. "De reserveringen voor Pasen zijn ook allemaal al geannuleerd. Het is heel akelig", vervolgt ze. "Hier word je niet vrolijk van. Normaal krioelt het op woensdagen van de kinderen, maar nu is het doodstil."

Haar man, Johan Halters, ziet het somber in. "Wij zijn de helft van onze omzet kwijt en we komen niet in aanmerking voor die 4000 euro, omdat onze hoofdactiviteit de verkoop van groente en fruit is. Werktijdsverkorting kunnen we wel aanvragen. Afhankelijk van de omzet krijg je een vergoeding, maar dat zal niet veel opleveren. Wij moeten het in een half jaar verdienen."

1 miljoen euro mislopen

"Het is heel cru", zegt Edward Nederend. "Zeker nu het zulk mooi weer is. Je zou zo graag de mensen die drie hoog achter zitten de gelegenheid geven om nu lekker op een kampeerplaats te gaan staan, maar dat kan niet. Die mensen zouden hier met hun eigen sanitair misschien wel veiliger zitten dan in een appartementencomplex waar ze de buren tegenkomen op de gang."

De financiële klap is enorm voor recreatiepark De Flaasbloem. "Het voorseizoen kun je als verloren beschouwen", aldus Nederend. "Boek maar niets voor de meivakantie, zei onze premier gisteren. Je praat je dan al gauw over een miljoen euro aan omzet die wij mislopen. Dat is grofweg 25 procent van de jaaromzet."

"Het is veel geld", beseft de parkmanager. "Geld dat we dus niet kunnen gebruiken om te investeren. Daar maken we ons wel zorgen over." Toch houdt hij hoop. "We verwachten wel dat we het gaan redden. We hebben in die 59 jaar wel wat reserves opgebouwd. Maar het wordt wel een verliesjaar."

'Helft van de omzet kwijt'

In Wagenberg zal er dit jaar ook niet meer geïnvesteerd worden, concludeert Johan Walters. "Ik denk dat we ons hoofd wel boven water kunnen houden. Onze winkels in Wagenberg en Breda lopen goed. Maar we zijn de omzet van camping, da's de helft van totale omzet, kwijt. We moeten gaan interen", verzucht hij. "En dan hebben we nog geluk dat we dat kunnen, want veel campings kunnen dat niet."