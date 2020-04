Oproep om met dodenherdenking je raam open te zetten en signaal Taptoe te spelen

Ook in Geldrop hangt de vlag halfstok (foto: Rob Engelaar).

De Oranjevereniging van Etten-Leur doet een oproep aan blazers om op 4 mei, met dodenherdenking, signaal Taptoe te spelen. Niet bij elkaar op een kluitje natuurlijk, maar heel veilig vanuit een open raam thuis of waar ze dan ook staan.

Normaal gesproken houdt iedere gemeente haar eigen dodenherdenking. Mensen komen dan samen om twee minuten stilte te houden en om te denken aan de oorlogen en het lijden dat daarmee gepaard gaat. De stilte wordt al decennia voorafgegaan door blazers die signaal Taptoe ten gehore brengen. "Maar wij zitten ook vast en kunnen nu niet het hele land door", zo vertelt Bastiaan Anink van de Oranjevereniging Etten-Leur. Dus moest er iets anders bedacht worden.

Er heerst een algemene stilte en als we dan op 4 mei twee minuten stil zijn voor dodenherdenking, valt dat helemaal niet op.

Het koor De Kerkzwervers en de Oranjestichting in Etten-Leur hebben de organisatie opgepakt voor de lokale uitvoering. Maar ze hopen dat het initiatief navolging krijgt. Op Facebook hebben ze daarom een pagina Nationaal Taptoe-signaal aangemaakt. Hierop kunnen mensen meer informatie vinden, vragen stellen en zich aanmelden. De muziek is hier te vinden.

Anink: "Ik heb al reacties gekregen vanuit Amsterdam, Beneden Leeuwen, Doesburg, Bergen op Zoom, Weert en Etten-Leur zelf natuurlijk. Dus het begint wat te worden."

"Nederland is zo stil nu", vertelt Anink. "Er heerst een algemene stilte en als we dan op 4 mei twee minuten stil zijn voor dodenherdenking, valt dat helemaal niet op. Dat is zonde. Wij hopen die twee minuten stilte op deze manier te markeren."

De hoop is natuurlijk dat in iedere stad, dorp en straat blazers hun raam openen en signaal Taptoe spelen, zodat iedereen ervan doordrongen raakt dat er iets heel bijzonders gebeurt in Brabant en daarbuiten.