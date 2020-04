Gemeenten komen geld te kort op de jeugdzorg, maar toch kan De GezinsManager een dure villa kopen

Twee derde van de gemeenten komt fors geld tekort op de jeugdzorg. Zo verwacht de gemeente Tilburg over 2019 een tekort van 14 miljoen euro op de jeugdhulp. Toch lukte het de eigenaren van jeugdzorgbedrijf De GezinsManager om de afgelopen jaren tonnen winst te maken. Dat blijkt uit onderzoek van het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money dat de jaarrekeningen van De GezinsManager onderzocht.

Het Tilburgse jeugdzorgbedrijf, gespecialiseerd in complexe gezinssituaties zoals vechtscheidingen, kwam onlangs in het nieuws door de aankoop van rijksmonument Villa De Vier Jaargetijden. De eigenaren kochten de villa voor 1,3 miljoen euro. Het nieuws van de koop schiet een aantal Tilburgse raadsleden in het verkeerde keelgat. Hoe is het mogelijk dat een jeugdzorgbedrijf zoveel geld verdient dat het een kapitale villa kan kopen, vragen ze zich af.

Directeur Roel Bergmans is verbaasd over alle commotie. "Er is niets mis met de koop van de villa. Wij hebben de eerste drie jaar veel geïnvesteerd in het bedrijf. Ik huur nu voor veel geld een kantoor buiten de stad dat te klein wordt voor onze ambities. Uiteindelijk betaal ik na de verbouwing maandelijks net zoveel voor deze villa in de stad waar ik mijn bedrijf kan laten groeien."

Van eenmanszaak tot miljoenenomzet

De GezinsManager helpt voornamelijk gezinnen in een complexe thuissituatie, zoals een vechtscheiding of gezinnen waar zich huiselijk geweld voordoet, maar biedt ook opvoedhulp. Onder andere Jeugdbescherming Brabant zet het bedrijf in om gezinnen te begeleiden. Bij de begeleidingstrajecten zet het bedrijf ook externe zorgverleners in, zoals traumatherapeuten en kindertherapeuten. De GezinsManager heeft zelf een paardencoach in dienst. Het bedrijf biedt zorg in de regio’s Hart van Brabant, West-Brabant West, West-Brabant Oost en de provincie Zeeland.

Terwijl grote jeugdzorgbedrijven als Juzt uit Breda de afgelopen jaren verliezen leden, lukte het De GezinsManager in een paar jaar tijd om van een eenmanszaak uit te groeien tot een bv met een miljoenenomzet.

Roel Bergmans was twaalf jaar in dienst van Bureau Jeugdzorg, nu Jeugdbescherming Brabant. Hij was er gezinsvoogd en teammanager. Hij zag dat de hulp aan gezinnen in scheiding vaak te laat op gang kwam. Dat kan anders, dacht hij. Samen met zijn vrouw, orthopedagoog bij Bureau Jeugdzorg, bedacht hij het plan om een jeugdzorgbedrijf te beginnen. In 2013 begon hij als eenmanszaak.

Omzet stijgt snel

In 2014 had de eenmanszaak nog een omzet van 56.095 euro. Als het bedrijf in 2016 contracten krijgt met de negen gemeenten in de zorgregio Hart van Brabant en in de provincie Zeeland stijgt de omzet snel, zo blijkt uit cijfers van De GezinsManager:

• In 2016 maakt het bedrijf een omzet van 296.168 euro.

• In 2018 is dit al 1,4 miljoen.

• 2019 werd afgesloten met een omzet van zo’n 2,5 miljoen euro.

Sinds het bedrijf contracten heeft met de gemeenten maakt het brutowinsten tussen de 14 en 25 procent.

Graphic: Follow the Money

'Te hoge tarieven of te weinig hulp'

Bij elkaar opgeteld heeft het echtpaar van 2014 tot en met 2019 627.090 aan salaris ontvangen. Daarnaast is een winst van 65.000 euro uitgekeerd aan hun andere bv.

Harrie Verbon, emeritus hoogleraar Openbare Financiën van Tilburg University en lid van de Tilburgse Rekenkamer, bestudeerde in opdracht van Follow the Money de jaarrekeningen van De GezinsManager. Hij vindt het opmerkelijk dat je in een paar jaar tijd zoveel winst kunt maken als jeugdzorgbedrijf. "De winstpercentages zijn heel hoog. Mijn conclusie is dat de gemeente te hoge tarieven heeft vergoed of dat er te weinig hulp is verleend. Ook de banken hebben kennelijk vertrouwen in de winstgevendheid van het bedrijf, anders zouden ze geen hypotheek van twee miljoen euro verstrekken."

'Een heel normaal salaris'

Volgens Bergmans en zijn vrouw hebben ze in de afgelopen vijf jaar een gemiddeld salaris van 76.000 euro per persoon gekregen. “Een heel normaal salaris voor een staffunctie in de jeugdzorg.” Volgens hem gaat het om 14 en 11 procent nettowinst sinds de oprichting van de bv in 2018. "Buiten arbeidsbeloning blijft alles in het bedrijf, waardoor we die villa konden kopen. Dat is een investering in het zorgbedrijf. Winstgevendheid is géén doel voor ons. De kwaliteit van zorg is altijd leidend geweest en daarom weten de verwijzers ons te vinden."

Bergmans zegt de winsten te kunnen behalen door heel efficiënt te werken. "Bij De GezinsManager zijn geen dure managementlagen en ik let graag op de kleintjes", verklaart Bergmans de groei van zijn bedrijf.

Met de aankoop van de villa hoopt De GezinsManager verder te groeien. "Wij willen de zorg hip maken", zegt Bergmans. "Wij willen de jeugdzorg een positief imago geven. In onze villa willen we ook dat jeugdzorgmedewerkers elkaar kunnen ontmoeten bijvoorbeeld via ontbijtsessies en lezingen." Om de villa geschikt te maken is een flinke verbouwing nodig.

Weinig ruimte om in te grijpen

De gemeente Tilburg geeft aan dat de huidige wet- en regelgeving weinig ruimte biedt om in te grijpen als een aanbieder relatief veel winst maakt. Als bedrijven hoge winsten maken, gaan ze in gesprek met de aanbieder.

Wethouder Esmah LahLah: "Wij zijn in gesprek met De GezinsManager. Uit een eerste gesprek lijkt de winst van deze zorginstelling verklaarbaar. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt en de kosten gelijk weten te houden. De beloning voor de directie is zeer beperkt, daarbij was het ziekteverzuim nihil. Volgens De GezinsManager blijven de huisvestingskosten bij de nieuwe villa gelijk. Uit een eerdere controle op de financiën en de kwaliteit zijn geen onrechtmatigheden gebleken." De wethouder zegt wel dat ze gaat kijken of de bekostiging van de jeugdhulp gewijzigd moet worden.

Bergmans: "Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar onze declaraties van 2018. In honderd procent van de onderzochte dossiers is geoordeeld dat de zorg daadwerkelijk en rechtmatig is geleverd. Ook is de kwaliteit van zorg door een andere inspectie goed beoordeeld. De GezinsManager heeft medewerking verleend aan het onderzoek van Follow the Money. We hebben niets te verbergen."

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Tilburgs Mediafonds.