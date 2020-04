Kermisexploitanten lijden miljoenenverlies: 'Zonder hulp van de overheid gaat bedrijfstak ten onder'

In de Geertruidapolder in Bergen op Zoom wonen zo’n zeventig kermisexploitanten. Dat is de grootste concentratie van exploitanten in Brabant. Normaal rond deze tijd van het jaar zijn ze te vinden op kermissen in heel Nederland, maar nu zitten ze noodgedwongen thuis.

“We zitten de hele winter binnen. Het is nu voorjaar en dan zijn wij er om er op uit te gaan en de mensen te vermaken. Maar dit jaar verloopt dat heel anders”, zegt exploitant Frank Vale somber.

Knuffelberen

In zijn loods aan de Calandweg heeft hij voor zo’n twaalfduizend euro aan plucheberen liggen. Het zijn grote en kleine prijzen voor zijn grijpkramen. “Nog net gekocht voordat de grenzen dichtgingen”, zegt Vale. Maar voorlopig kunnen ze niet gewonnen worden. Ook zijn huiveringwekkende Breakdance staat stil. Geen licht, geen geluid, geen gillende durfallen.

De beren uit China waren al ingekocht, maar voorlopig kunnen de prijzen niet gewonnen worden (foto: Erik Peeters).

“De zon schijnt. Dit is het beste kermisweer dat je kunt bedenken kunt, maar voor mij schijnt de zon helemaal niet”, zegt hij filosofisch.

Miljoenenverlies

Door de maatregelen lopen alle exploitanten in Nederland nu al gezamenlijk 45 miljoen euro mis. Mochten de maatregelen na 1 juni worden verlengd dan loopt het bedrag tot oktober op met 20 tot 25 miljoen euro per maand. Dat kunnen veel exploitanten niet lijden.

Vale: “Dit doet pijn, het ziet er slecht uit. We hopen dat het bij een paar maanden blijft, maar het kan nog veel erger worden. Als we straks tegen het einde van het seizoen pas open mogen dan gaan we vrijwel meteen de winter in en dan hebben we zo’n anderhalf jaar geen inkomen gehad.”

Kermisexploitanten in Bergen op Zoom werken voorlopig thuis aan hun attracties (foto: Erik Peeters).

Hij vreest dat zonder hulp van de overheid de bedrijfstak ten onder gaat. En daarmee de toekomst van de kinderen in de veelal familiebedrijven. Vale: “Er zijn collega’s die miljoenen hebben geïnvesteerd in hun bedrijf. Zo staan er in Italië drie splinternieuwe attracties te wachten om naar Nederland te verschepen. Die moeten betaald worden En dat gaat moeilijk zonder inkomsten.”

Gilbert de Poorter, zwager van Frank, weet er alles van. Hij kocht vorig jaar de nieuwe familieattractie Fun Factory. “De meeste omzet komt uit grote kermissen zoals die in Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Weert. Die zijn allemaal na juni, maar het wordt héél spannend.”

'Kippenvel'

Hij hoopt dat de overheid wil bijspringen om de kermis te redden. Woensdagavond doen ze daarvoor een verzoek aan het Ministerie van Economische Zaken. “Het gaat om veel geld. Als ik eraan denk krijg ik er gewoon kippenvel van.”

Gilbert de Poorter kocht vorig jaar een nieuwe attractie (foto: Erik Peeters).

Maar één zaak staat nu ook bij de kermisexploitanten bovenaan en dat is de gezondheid van de bezoekers en exploitanten. “Corona treft iedereen. Wij zijn als kermisbedrijf dan ook ook ontzettend trots op onze verpleging en de ziekenhuizen. Dat zijn onze soldaten die ons volk gaan redden en als dat gebeurt komen wij weer terug om de nummer 1 in volksvermaak weer terug te zetten op de kaart.”