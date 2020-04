Ga creatief los op de coronacrisis met de Lockdown Challenge

"Wat doet dat virus met jou?", die indringende vraag stelt Francesco van Mierlo, directeur van het Kunstencentrum Waalwijk (KCW), aan Brabantse creatievelingen. Hij roept ze op om creatief los te gaan, geïnspireerd door de huidige coronacrisis: "Tekeningen, foto's, filmpjes en schilderijen. Alles is welkom bij onze KCW Online Challenge. Ga naar onze Facebookpagina, kijk wat anderen al gemaakt hebben en stuur je eigen bijdrage in."

Het Kunstencentrum Waalwijk was na de gedeeltelijke lockdown van Nederland zo'n beetje de eerste instelling die een oplossing zocht en vond om toch contact te houden met hun cursisten. "We zijn vrij snel gestart met de KCW Online Challenge", vertelt directeur Francesco van Mierlo. "Een oproep aan alle creatievelingen van de Langstraat tot en met Wijk en Aalburg om toch iets creatiefs te doen met het coronavirus. Wat doet dat virus met jou?"

Na de oproep zijn er al heel wat creatievelingen aan de slag gegaan. Dagelijks komen filmpjes, foto's en door corona geïnspireerde gedichten binnen. "We publiceren alles op onze Facebookpagina en als alles achter de rug is, exposeren we alles wat er binnen is gekomen."

'Alles mag, alles kan'

Francesco van Mierlo benadrukt dat het beslist geen hoogdravende kunstuitingen hoeven te zijn. "Alles mag, alles kan. We gaan niet selecteren of het om een professionele of amateuristische inzending gaat. Doe lekker mee is onze boodschap."

Struinend op de Facebookpagina van het Kunstencentrum kom je inmiddels animatiefilmpjes tegen, veel zingende en dansende mensen, en foto's. Foto's uit de natuur tot en met indrukwekkende zwart-witfoto's en stillevens.

Op de Facebookpagina van Kunstencentrum Waalwijk vind je de spelregels van de Online Challenge en zijn alle inzendingen te bekijken.