Stoffenfabrikant Vlisco sluit voor zeven weken de deuren, corona de oorzaak volgens bedrijf

Vlisco exporteert voornamelijk stoffen naar Afrika. Het bedrijf zegt veel last te hebben van de wereldwijde coronacrisis. Zo is de vraag naar de Vlisco-stof sterk afgenomen.

25 mei weer open?

Op het continent zijn daarnaast veel grenzen gesloten, mogen mensen niet reizen en zijn winkels en markten gesloten. Ook heeft Vlisco een van haar fabrieken in Ghana moeten sluiten vanwege de lockdown van een stad.

Over een kleine zes weken bekijkt het bedrijf of de fabriek in Helmond weer open kan op 25 mei of dat misschien toch een langere sluiting noodzakelijk is. Volgens de stoffenfabrikant heeft de sluiting niets te maken met eventuele financiële problemen. Daar had het bedrijf in ieder geval in 2015, 2016 en 2018 last van.

Gesprekken met bank en overheid over financiële steun

Vorig jaar maakte het bedrijf ruim 35 miljoen euro winst, een kwart meer dan het jaar ervoor. De omzet bedroeg vorig jaar 243 miljoen euro.

Het bedrijf is in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden over de precieze voorwaarden van de tijdelijke sluiting. Ook wordt er gesproken met de bank en de overheid of er aanspraak kan worden gemaakt op financiële steun.

600 mensen tijdelijk thuis

Bij Vlisco in Helmond werken bijna zeshonderd mensen, waarvan ongeveer vierhonderdvijftig in de fabriek. Het bedrijf betaalt voorlopig de salarissen van de vaste medewerkers door, maar het is nog onduidelijk wat er gebeurt met hun vakantiedagen. Ook is de toekomst van de uitzendkrachten onbekend.