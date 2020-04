'Cowboypraktijken', provincie Brabant trapt op Noord-Hollandse tenen bij het kopen van boerderijen

Met de aanschaf van vijf boerderijen zorgt de provincie Brabant voor flinke ophef in Nederland. Het CDA heeft over de aankoop vragen gesteld in de Tweede Kamer. Een Noord-Hollandse provinciebestuurder reageert boos in de krant en landbouworganisatie LTO verspreidde woensdagmiddag een negatieve reactie. Volgens het CDA maakt Brabant zich schuldig aan 'cowboypraktijken' en die term wordt overal herhaald.

Brabant heeft vijf boerderijen gekocht in ándere provincies. In Noord-Holland, in Drenthe en in Zeeland. De provincie wil daar niet gaan boeren. Met de stikstofruimte waar de boerderijen voor staan, probeert de provincie Logistiek Park Moerdijk op gang te helpen, een plan waar al jaren aan wordt gewerkt maar dat tot nu toe vastloopt op de stikstofregels.

Geen boerderijen meer

De vijf boerderijen zijn niet meer in gebruikt als boerenbedrijf. Dat betekent dat er geen stikstof meer wordt geproduceerd. Die stikstofruimte wil Brabant nu gebruiken voor Logistiek Park Moerdijk. In principe wil het zeggen dat het Logistiek Park nu de hoeveelheid stikstof mag uitstoten die eerder bij de boerderijen vandaan kwam. Daar moet dan wel een derde van worden afgetrokken.

Boerenorganisaties ZLTO en LTO gaan er van uit dat Brabant de vijf boeren een aantrekkelijk bod heeft gedaan. "Anders hadden ze niet verkocht", zegt Herman Litjes van de ZLTO. Er is echter een groter en principiëler bezwaar.

Van groen naar grijs

Door de stikstofruimte van de vijf boeren te gebruiken voor het Logistiek Park Moerdijk gaat die ruimte van groen naar grijs, van boeren naar industrie. De Nederlandse boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief voeren al maanden actie tegen dat idee. Als andere partijen de stikstofruimte van de boeren opkopen, is er straks geen ruimte meer om de landbouw zelf te reorganiseren, zo is hun angst.

Stikstofruimte is schaars omdat natuurgebieden in Nederland lijden onder een teveel aan stikstof. Omdat de natuurgebieden wettelijk beschermd zijn, is de hoeveelheid stikstof die boeren en bedrijven uitstoten een belangrijk punt geworden.

Brabantse excuses

Volgens de Noord-Hollandse gedeputeerde Esther Rommel (VVD) heeft Brabant zich inmiddels verontschuldigd voor de manier waarop twee boerderijen in die provincie zijn gekocht. Zij vindt dat provincies dit soort acties met elkaar moeten bespreken. "Het stikstofbeleid is zo ingewikkeld dat de je dat alleen maar sámen kunt oplossen. We zijn het erover eens dat dit niet voor herhaling vatbaar is."

Naar verwachting stuurt de provincie Brabant woensdag nog een brief aan de andere provincies én aan minister Schouten van Landbouw om het besluit toe te lichten.