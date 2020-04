Grote brand in cafetaria in Goirle

GOIRLE -

In Kwalitaria Tra in Goirle woedt woensdagavond een grote brand. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt een pand naast het cafetaria bedreigd door het vuur. Vanwege de rook is een NL Alert in de omgeving van de Tilburgseweg verstuurd.