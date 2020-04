Grote brand verwoest cafetaria in Goirle

De brand brak rond zes uur uit in het cafetaria aan de Tilburgseweg. Het vuur greep snel om zich heen. Dat ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Vanwege de rook werd een NL Alert in de omgeving van de Tilburgseweg verstuurd. "Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten", luidde de waarschuwing.

De brandweer was met een aantal tankautospuiten en een hoogwerker aanwezig. De inzet van de brandweer was vooral gericht op het beperken van de schade aan het naastgelegen pand. Dat pand heeft wel rook- en waterschade opgelopen. Van het cafetaria is weinig meer over.