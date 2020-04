Doorrijder die hoogbejaarde vrouw zwaargewond achterliet is nog niet terecht, politie krijgt 15 tips

De man die in februari in Boxtel een vrouw van 87 op haar fiets aanreed, heeft zich nog niet bij de politie gemeld. Het gaat om de bestuurder van een BMW met een Pools kenteken. Opsporing Verzocht besteedde er dinsdagavond aandacht aan. Het leidde tot minstens vijftien tips.

Tijdens het tv-programma werd bekend gemaakt dat de 87-jarige vrouw bij de moedwillige botsing zwaargewond raakte en dat de veroorzaker daarna doorreed. Volgens de politie gaat haar revalidatie lang duren.

Eigenaar auto is bekend

De politie weet wie de eigenaar is van de groene auto, maar het is niet zeker of hij die middag ook achter het stuur zat. De chauffeur is een blanke man met kort haar en, volgens een getuige, een ‘ongeschoren uiterlijk’. De aanrijding was op 18 februari, op de kruising van de Kapelweg met de Van Salmstraat.

Het slachtoffer brak door de botsing haar rechterknie op twee plaatsen. Haar andere knie raakte zwaar gekneusd en verder liep ze nog meer kneuzingen en verscheidene blauwe plekken op. De vrouw was er zo slecht aan toe dat ze moest worden opgenomen in een verzorgingstehuis. Vóór het ongeluk woonde ze zelfstandig, was ze fit en ging ze er geregeld op uit. Extra pijnlijk voor haar is, dat ze door de coronacrisis geen bezoek mag ontvangen, zo meldde de politie.

