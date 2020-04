We kunnen dit weekend niet uitgaan, maar dankzij dj's in Breda wel 'thuisgaan'

We kunnen al een paar weken niet op stap en dat blijft nog wel even zo. Daarom bedacht een groep creatievelingen uit Breda een alternatieve manier van uitgaan: thuis uitgaan, oftewel 'Thuisgaan'. Via een livestream draaien verschillende bekende dj's zaterdag vanuit het stadion in Breda hun set zodat mensen toch uit hun dak kunnen gaan, zonder kans op verspreiding van het coronavirus.

Het begon met een simpel idee vanuit het Bredase café Proost: als mensen niet naar de kroeg kunnen, kunnen we de kroeg dan niet naar de mensen brengen? "Toen werd een vriend van mij gebeld met de vraag of hij een camera neer kon zetten om zo een dj-set vanuit Proost te kunnen livestreamen", vertelt organisator Cristian Kiesling.

Dat liep een beetje (positief) uit de hand. Binnen een paar dagen werd alles geregeld, van vier professionele camera's, tot dj's en een manager zodat alle coronamaatregelen werden nageleefd. Dat pakte goed uit. "Het werd zo goed ontvangen. Mensen zaten met een biertje op de bank de livestream te volgen en we kregen superleuke reacties. Toen dachten we: dit heeft potentie."

Burgemeester is enthousiast

Via via werden anderen opgetrommeld om een nog grotere editie op te zetten voor aankomende zaterdag. Het Rat Verlegh Stadion gaf toestemming, de gemeente verleende een vergunning en bekende dj's als FeestDJRuud, Dannic en Billy The Kit besloten belangeloos te komen draaien. Zelfs de burgemeester is enthousiast. “Dj-stad Breda toont zich van zijn beste kant", aldus Depla.

Bovendien wilde de bekende concertregisseur JW Schram ook maar al te graag meewerken. Normaal gesproken is hij wereldwijd verantwoordelijk voor de opnames van de grootste shows zoals Tomorrowland en concerten van Lady Gaga en Ed Sheeran.

Op zaterdag 4 april om zeven uur 's avonds gaat de eerste dj live via de website Thuisgaan.nl.