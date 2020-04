Van Brabantse voetbalsupporters mag het seizoen voorbij zijn

Laat het voetbal voor dit seizoen maar zitten. Dat vinden de supportersverenigingen van PSV, Willem II, RKC en NAC. In de ogen van de supporters is het heel simpel: gezondheid gaat boven voetbal.

Gisteren werd bekend dat het mogelijk is om het seizoen in het betaald voetbal te verlengen tot begin augustus. Door de coronacrisis ligt het voetbal al weken stil. Die verloren tijd mag van de UEFA en de KNVB ingehaald worden in juni, juli en tot 3 augustus. We stelden drie vragen aan de voorzitters van de supportersverenigingen.

Hoe zijn de reacties van de fans nu de kans groot is dat er in hun zomervakantie gespeeld gaat worden?

Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV: "Het valt mij op dat het vanuit de supporters opvallend stil is. Voor mij is dat een teken dat veel supporters helemaal niet bezig zijn met de competitie. Ze zijn met andere dingen bezig. Dat is heel bijzonder om te zien. "

Wim Vos, voorzitter van Willem II supportersclub KingZine: "Wat ik hoor en in de app lees is dat de meeste fans het naïef vinden om nog te gaan voetballen. Wimbledon en de Olympische Spelen worden afgelast, dan moet je niet denken dat er gevoetbald kan worden. Een stadion met 15.000 fans lijkt mij wel het laatste waar toestemming voor gegeven wordt."

Adrie Buijs, voorzitter van de supportersvereniging van RKC: "De fans in Waalwijk zitten er niet echt op te wachten. De meeste mensen zijn ook niet bezig met voetballen. Het is een beetje klaar voor dit seizoen. "

Ad van den Bemt, voorzitter supportersvereniging NAC: "Waar moet je mee tevreden zijn? Niet voetballen betekent voor ons niet promoveren. Er zitten dus twee kanten aan de medaille. Spelen zonder publiek is in mijn ogen geen optie."

Is het in jouw ogen slim om nog te gaan voetballen?

Harrie Timmermans, PSV: "Nee! Ik hoop dat KNVB let op het sentiment in samenleving. Niet koste wat kost weer voetballen. Bovendien is kans op publiek in de stadions klein en voetbalwedstrijden zonder publiek is als een vissenkom zonder water."

Wim Vos, Willem II: "Het is ongelofelijk jammer, zeker nu Willem II een goed seizoen draait, maar de KNVB moet haar verlies nemen en zich niet in allerlei bochten wringen. Als er gevoetbald wordt dan wel zoals we gewend zijn met publiek."

Adrie Buijs, RKC: "Voor de veiligheid van de spelers moet ik het nog maar zien en natuurlijk voor de supporters ook. Spelen zonder publiek heeft geen nut. Dan wordt er alleen nog maar gespeeld voor het geld."

Ad van den Bemt, NAC: "Het allerbelangrijkste is gezondheid en dan is voetballen is niet zo belangrijk. NAC trekt 18.000 supporters bij thuiswedstrijden en die moeten er volgend seizoen ook zijn. Er mag niemand wegvallen."

Wat is sportief gezien het beste scenario voor jouw club?

Harrie Timmermans: "Het allerbeste scenario is dat onze spelers fit en gezond blijven om bij aanvang van het nieuwe seizoen 100% te zijn. Ze moeten niet onnodig blootgesteld worden aan gezondheidsrisico’s."

Wim Vos: "Willem II staat nu op een plek die recht geeft op voorronde Europa League, maar ik denk niet dat je daarnaar moet kijken. Het liefst willen we voetballen, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren."

Adrie Buijs: "Stoppen met de competitie en dan blijft RKC erin. De kans dat we erin zouden blijven was natuurlijk niet groot. Maar deze stand nemen als eindstand is onrechtvaardig, vooral bovenin."

Ad van den Bemt: "Stoppen zou nog een seizoen Keuken Kampioen Divisie betekenen. De ploeg heeft geknokt voor de periodetitel. Als het kan moet je voetballen, dan maar in de zomer."