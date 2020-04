Luchtmacht print 500 plastic corona-veilige deuropeners voor politie

In de militaire kazerne in Dongen wordt door de 'Willie Wortels' van de luchtmacht eigenlijk vooral gesteuteld aan wapen-, communicatie- en satellietsystemen. Maar in een kleine ruimte staat een 3D printer een bijzondere bestelling af te werken. Een klein stukje plastic, dat iets weg heeft van een flesopener.

Covid-19

Op en rond het bureau van Ferry van Herwaarden staan doosjes vol met deuropeners klaar om te worden opgehaald door de politie. "Door dit hulpmiddel te gebruiken hoef je de deurklink niet aan te raken en dat zorgt ervoor dat de verspreiding door het Covid-19-virus wordt beperkt."

Volgens Van Herwaarden is het een beter alternatief dan telkens handschoenen te gebruiken: "Er is ook een run op handschoenen ontstaan. En daarnaast, als je tien deuren opent met dezelfde handschoenen, dan loop je toch weer de kans op verspreiding van het virus."

De speciale deuropener is een ontwerp van pud-luchtmachtmedewerker Thys Metz. Hij heeft het model gratis beschikbaar gesteld, maar kon donderdag zijn uitvinding niet zelf komen toelichten.