Jonge brandstichter krijgt spijt van bosbrand en belt zelf de brandweer

DEN HOUT -

Een tiener die donderdagmiddag brand heeft gesticht in een bosgebied aan de Liniestraat in Den Hout kreeg al gauw spijt van zijn daad en belde daarom meteen zelf de brandweer. Ook wachtte hij de brandweermannen op en wees hij ze naar de juiste plek. De jongen is daarna meegenomen door agenten.