Evelien verenigt met fotoproject Helmondse ondernemers in coronatijd

En dat slaat aan, concludeert Evelien. "Ik ben verrast dat het zo goed wordt opgepakt." Een week nadat ze op sociale media een oproep plaatste heeft ze dagelijks al meerdere ondernemers gefotografeerd. "Achter glas, want het moet voor iedereen veilig blijven. Ik blijf zelf buiten en ja, als ik dan aanwijzingen moet geven gaat dat wel eens schreeuwend, anders horen ze me niet."

Uiteenlopende beroepen

Ze fotografeerde onder anderen een notaris, een poppenmaakster en een zangcoach. Maar ook een kapster en een theatertechnicus meldden zich voor haar fotoproject. "Het is heel uiteenlopend. De enige voorwaarde die ik stel is dat ze een bedrijf in Helmond hebben."

Juuds Foederer in Helmond (foto: Evelien Kieboom).

De foto's worden met een begeleidende tekst op de sociale media van Ruiters van Helmond geplaatst. "Soms levert dat zelfs nieuwe klanten voor hen op." En dat is leuk, vindt Evelien, maar daar is het haar niet in de eerste plaats om te doen. "Ik ben zelf al heel vroeg in deze crisis gestopt met mijn normale werk, omdat ik geen risico's wilde lopen. Als gezinsfotograaf kun je niet werken als je afstand moet houden."

Teugels strak in handen houden

Toen ze van steeds meer ondernemers hoorde dat die allerlei creatieve manieren bedachten om toch aan het werk te blijven ontstond het idee om dat vast te leggen. "Ze zijn de 'ruiters' van deze tijd, die de teugels ondanks alles strak in handen willen houden."

Voor een foto en een publicatie op sociale media betalen de ondernemers 25 euro. Dat geld is voor een boeket bloemen, samengesteld door een Helmondse bloemist 'die ook nauwelijks meer verkoop heeft', zegt Evelien. Voor de bezorging van het boetiek werkt ze samen met een lokaal evenementenbureau. "Die bezorgen de boeketten in stijl met een bloemenmeisje."

Jussen Taxaties in Helmond (foto: Evelien Kieboom).

Bedankje voor alle hulp

De ondernemers maakten zelf de keuze voor de ontvangers van de bos bloemen. "Dat is vaak iemand uit de eigen omgeving: een moeder, oma, een directeur van een hogeschool. Zo willen ze die persoon bedanken omdat ze hen in deze tijd vooruit helpen."

Als het aan Evelien ligt blijft ze voorlopig doorgaan met haar fotoproject. "Ik kan zo ook laten zien welke ondernemers er in Helmond zitten en hoe ze deze tijd doorkomen. En bovendien: ik kan moeilijk stilzitten."