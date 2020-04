Milieustraat krijgt beveiligers na vechtpartijen tussen bezoekers en gescheld naar medewerkers

"Dit gedrag tolereren wij echt niet. Mensen gebruik toch je gezond verstand", zegt wethouder Jürgen Vissers van de gemeente Drimmelen.

Het voorjaarszonnetje en de coronacrisis zorgen ervoor dat inwoners massaal aan het tuinieren en klussen zijn geslagen. Het is dan ook al enkele weken dringen geblazen bij een de vuilcontainers op de milieuparken. Zo ook in Terheijden.

Drie auto's tegelijk

Om de toeloop naar deze milieustraat in goede banen te leiden en de besmetting met het coronavirus te voorkomen, waren er al extra regels ingesteld. Zo mogen er nu nog maar drie auto’s tegelijk het terrein op, moet er met pin betaald worden en minstens anderhalve meter afstand bewaard worden. De maatregelen zorgen voor langere wachtrijen en ongeduldige bezoekers.

Wethouder Vissers: "We merken dat het grootste deel van onze inwoners zich wel aan de regels houdt, maar er zijn ook dingen gebeurd die niet door de beugel konden." De wethouder doelt onder meer op een ruzie tussen twee inwoners op de milieustraat die uit de hand dreigde te lopen.

Bezoekers observeren

"Om de veiligheid van het personeel te kunnen garanderen en de orde op de milieustraat te bewaren, huren we nu beveiligers in. Zij gaan de bezoekers observeren om problemen te voorkomen, zodat medewerkers hun werk kunnen blijven doen. Ook zullen ze de bezoekers begeleiden naar de plekken waar ze hun afval kunnen achterlaten." De gemeente denkt met de beveiligers nieuwe problemen te kunnen voorkomen.

De milieustraat in Terheijden krijgt de komende tijd beveiligers. (Foto: Erik Peeters)

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen riepen meerdere gemeenten in onze provincie hun inwoners de afgelopen weken op om alleen naar de milieustraten te komen als dat noodzakelijk is. Mensen die bijvoorbeeld net een zakje vol hebben met rotzooi van hun opgeruimde zolder wordt gevraagd dit gewoon even te bewaren en op een later moment langs te komen.

Zo stuurde het grondstoffencentrum van Saver in Roosendaal hun ‘klanten’ onlangs nog een pushbericht om lange wachtrijen en onveilige situaties te voorkomen. De gemeenten Boxtel en Helmond gingen zelfs een stapje verder. Zij besloten hun milieustraten helemaal op slot te doen.

Saver stuurde eerder al een pushbericht naar hun bezoekers.

Zo ver wil wethouder Vissers niet gaan. "We moeten voorkomen dat afval illegaal wordt gedumpt. Als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we de milieustraat samen coronaproof houden."

'Geef elkaar de ruimte'

De wethouder vindt het 'volkomen logisch' dat mensen meer aan het klussen zijn nu ze meer thuis zijn. Hij doet nog wel een dringende oproep aan de bezoekers: