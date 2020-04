Vorige week in Brabant 80 procent meer sterfgevallen dan normaal

In Brabant en Limburg zijn vorige week veel meer mensen overleden dan gemiddeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ligt het aantal overledenen in de twee provincies in de laatste week van maart zo'n 80 procent hoger dan in de eerste tien weken van het jaar.

Het CBS legt een verband met de corona-uitbraak. Die eiste in Nederland voor het eerst een leven in week 10. Aanvankelijk werden vooral Brabant en Limburg getroffen.

Ook in Nederland als geheel is een stijging van het aantal doden te zien. In de laatste week van maart overleden naar schatting van het CBS 4308 mensen. In de eerste tien weken van het jaar waren er gemiddeld 3132 doden.

Verschil met RIVM-cijfers

De toename wijst erop dat er mogelijk 'verborgen' coronadoden zijn, want hij valt maar deels te verklaren door de 'officiële' cijfers van het RIVM over het aantal slachtoffers van het virus. Volgens die laatste cijfers overleden er vorige week 713 mensen aan COVID-19. Omdat lang niet iedereen is getest op corona, is het werkelijke dodental vermoedelijk hoger.

Het CBS baseert zich bij het totaalbeeld van het aantal doden op gegevens uit bevolkingsregisters van gemeenten. Over de doodsoorzaken is er nog geen informatie.