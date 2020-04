Dj La Fuente draait vanaf de middenstip in een leeg Philips Stadion

EINDHOVEN -

Dj La Fuente draaide vrijdagochtend een set live vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. Hij deed dat in het kader van het 'Quarantaine Festival' van radiozender Slam! Het was een droom die uitkwam voor de dj. "Heb mijn kantoor verruild voor het stadion", zei de Eindhovenaar over zijn bijzondere werkplek van vrijdagochtend.