Dave werd zelf vervoerd met de ambulance, nu maakt hij ze schoon: ‘Ik wil iets terugdoen'

Dave van Hattem (30) uit Deurne maakte dit jaar zelf mee hoe het is om in een ambulance te liggen. Een hartspierontsteking. Dave zat de afgelopen twee maanden thuis, maar sinds donderdag maakt hij vrijwillig ambulances schoon. “Vorige week zag ik dat er vrijwilligers werden gezocht vanwege de coronacrisis. Ik dacht: nu kan ik iets terugdoen.”

Dave heeft een baan als chauffeur bij een bakkerij. Maar sinds hij na een hartspierontsteking thuiszit, heeft hij veel minder te doen. Hij speelde al met het idee om als vrijwilliger wat lichte werkzaamheden op te pakken, maar toen hij las dat de ambulancedienst vrijwilligers zocht, leek alles samen te vallen.

Getriggerd

Dave meldde zich meteen aan. “Ik vond het altijd al een interessante wereld. Ik dacht: als ik als vrijwilliger help met het schoonmaken, zie ik ook de mensen die in zo’n auto zitten. Ik kan meekijken in die wereld. Dat vond ik interessant.” Maar Dave wilde als vrijwilliger ook iets terugdoen voor de mensen die hemzelf begin dit jaar zo geholpen hebben.

“Na een hartspierontsteking werd ik eerder dit jaar zelf opgehaald door de ambulance. Toen werd ik getriggerd. Ik dacht: zij maken zich dienstbaar voor mij. Nu wil ik mij dienstbaar voor hen maken. Tijdens deze coronacrisis is alle hulp hard nodig. Ik heb tegen de leidinggevende gezegd dat ze me overal kunnen inzetten, welke dag of tijd dan ook.”

Heftig?

Donderdag was Daves eerste dag. Hij werd ingezet in Limburg, maar moet ook in Zuidoost-Brabant aan de bak.

Of het een heftige ervaring was? “Nou ja, heftig wil ik niet zeggen”, relativeert Dave, “maar het is wel even schrikken, ja. Normaal zag ik wel eens een ambulance iemand ophalen, maar dan voelde ik weinig. Nu maak ik alles van dichtbij mee. Ik zie de chauffeur, de verzorger, de patiënt. Dan komt het wel echt binnen."

Volgens Dave geldt dat vooral bij de Mobiele Intensive Care Unit, de MICU. Dat is een bijzondere ambulance waarmee veel coronapatiënten worden vervoerd.

“Ik schrok er wel van toen die voor het eerst binnenkwam. De verpleger en chauffeur waren helemaal ingepakt en toen zag ik de patiënt. Die lag aan enorm veel apparatuur. Het was meteen duidelijk dat die er niet goed aan toe was en corona had. Dat komt wel binnen en dan sta je er zó dicht op.”

Alles moet schoon worden gemaakt

Als er een coronapatiënt binnenkomt, moet Dave zichzelf in een overall hijsen en gaan zijn mondkapje, spatbril en handschoenen aan.

“Je moet alles wat ze hebben aangeraakt schoonmaken, maar ook alles waarvan je denkt dat het misschien is aangeraakt. Het gaat dan om drukpunten, zeg maar, de logische dingen, maar ook de wanden plafond, laptop, cabine.” Vervolgens spuit een speciale machine de ambulance van binnen nogmaals schoon.

Vrijdagmiddag gaat hij weer aan de bak. “Het is te doen. Het is vrij licht werk, het is niet intensief. Nee, het is zeker niet als de ambulancedienst zelf.”