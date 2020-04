Sport in Brabant lijdt zeker 150 miljoen euro schade door de coronacrisis

150 miljoen euro schade voor de sport in Brabant. Dat becijfert BrabantSport als consequentie van de coronacrisis. De gevolgen kunnen op termijn nog groter worden. Daarnaast is het verenigingsleven stilgevallen wat leidt tot het gemis van een stuk sociale samenhang. Juist in onze provincie, waar het sociale leven in het DNA van iedere Brabander zit, komt de coronacrisis met de bijbehorende maatregelen extra hard aan.

“Sport draagt bij aan het woon-, leef- en vestigingsklimaat van Brabant. Dit klimaat staat momenteel enorm onder druk. Dit resulteert in rake klappen op zowel sociaal, sportief en financieel vlak. We proberen de sportsector ondersteuning te bieden waar mogelijk,” zegt Michel Reinders, directeur van BrabantSport. Zijn organisatie streeft met hulp van sportbonden, het bedrijfsleven en (top)sporters in Brabant naar een goed sportklimaat in de breedste zin van het woord.

Afgelaste evenementen

Sinds het begin van de crisis begin maart is er een reeks aan sportevenementen in Brabant afgelast of uitgesteld. Een overzicht van de meest in het oog springende:

Indoor Brabant in Den Bosch,

EK-squash in Eindhoven,

Olympisch kwalificatietoernooi skateboarden in Tilburg,

Olympisch kwalificatietoernooi zwemmen in Eindhoven,

Olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal in Eindhoven,

ZLM-Tour door Brabant,

Eindhoven Boxcup,

Marianne Vos fietsfestival in Wijk en Aalburg,

NK-springruiters Mierlo,

Tennis Fed Cup play-off Den Bosch,

Libema Open Rosmalen.

Naast deze lijst met evenementen is er nog een lange reeks van sporten waar de competitie voortijdig is beëindigd. Alleen over het betaalde voetbal en de hockeycompetitie is nog geen definitief besluit genomen.

Ook leveranciers getroffen

Afgelasting of uitstel van evenementen heeft forse gevolgen. Volgens Michel Reinders zitten de knelpunten niet in de personeelskosten van het evenement, maar meer in gedane investeringen. Dat wordt gevoeld door leveranciers als:

Cateringbedrijven,

Accommodatieverhuurders/evenementenlocaties,

Tribunebouwers,

Sportmarketeers.

Directeur Reinders ziet dat Brabantse bedrijven in de problemen komen. “Daarnaast werken in de evenementenbranche veel zzp’ers en mensen met deeltijdcontracten. Zij zien al hun werk verdwijnen.”

Miljoenen euro’s

NOC*NSF heeft becijferd dat de totale schade van corona voor de sport in Nederland tot 1 augustus zo’n 950 miljoen euro bedraagt. Dit is opgebouwd uit de volgende posten:

Weggevallen contributies sportverenigingen € 140 miljoen

Inkomstenderving kantines € 150 miljoen

Afgelasting of uitstel van (grote) sportevenementen € 200 miljoen

Inkomstenderving lokale ondernemers in de sport € 300 miljoen

Betaald voetbal € 110 miljoen

Inkomstenderving sportbonden € 50 miljoen

Volgens de directeur van BrabantSport is het Brabantse aandeel in zowel bevolking als economie zo’n 16 procent van het Nederlands totaal. Dan zou het gaan om 152 miljoen euro schade voor Noord-Brabant.

“Onze provincie heeft naar verhouding veel verenigingen (zo’n 5.500 van het Nederlandse totaal van 25.000) dus de schade is mogelijk nog wat groter.”

Sociaal-maatschappelijke effecten

Alle sportverenigingen, fitnessclubs, profclubs en scholen hebben hun deuren gesloten tot tenminste eind april. Deze omgevingen, en dan vooral de sportverenigingen, hebben volgens BrabantSport grote sociaal-maatschappelijke waarde voor onze samenleving.

“Het stilvallen van het verenigingsleven (het ‘cement van de Brabantse samenleving’) betekent een direct verlies aan maatschappelijke waarde als het gaat om elkaar ontmoeten, een nuttige dagbesteding en sociale cohesie”, zegt Michel Reinders.

Breedtesport

De directeur van BrabanSport maakt zich ook zorgen over de breedtesport. “Hier geldt dat het stilvallen van alle sportbeoefening in groepsverband (vereniging, fitness, school) zal leiden tot een afname in bewegen, voor sommige groepen zelfs bewegingsarmoede.”

De beweegnorm zal de komende maanden door veel minder mensen gehaald worden dan normaal. Met name de groep 12-17-jarigen en de groep 65+ heeft last van het sluiten van groepssportvoorzieningen.

Voor gehandicaptensport is de situatie extra complex stelt Reinders. “Voor veel mensen met een beperking is sport een middel om uit sociaal isolement te komen en anderen te ontmoeten. Dat gaat nu dus niet en dat legt veel druk op hun omgeving.”

Overleven

Nu de verwachting is dat Nederland in een recessie raakt, gaat ook de sport dat voelen en dat zal in Brabant niet anders zijn.

“Financiële klappen bij grote bedrijven en faillissementen bij het midden- en kleinbedrijf werken direct door in de sport. Bestaande sponsorcontracten worden opgezegd en er is weinig bereidheid om nieuwe contracten aan te gaan. Gemeentelijke sportexploitaties (zwembaden, sportzalen en -velden) komen in zwaar weer. Deze gevolgen gaan we pas na verloop van tijd echt goed zien,” zegt Michel Reinders van BrabantSport, die afsluit met de hamvraag, “Wie houdt zijn hoofd boven water en wie gaat kopje onder?”