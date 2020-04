Robèrt van Beckhoven wilde natúúrlijk ambassadeur worden van WeCareNL: 'Steun zorg en horeca'

De bakkerij van Robèrt draait nog op volle toeren. Maar in zijn naastgelegen restaurant staan de stoelen op de tafels. Robèrt van Beckhoven: "Ja, je ziet het. Het restaurant is leeg. Normaal komen hier mensen uit heel Nederland lunchen of dineren. En het is ook afgelopen met de cursussen die ik hier geef. Dus we merken hier ook wel een kleine crisis."

Hart onder de riem

En dat geldt voor veel horecaondernemers. Daarom kwam Tilburger Jordy Sweep in actie. "Ik las een bericht over een restaurant dat pas net open was, maar door de coronacrisis meteen de deuren weer moest sluiten. En ik las verhalen over de helden in de zorg. Voor hen heb ik veel bewondering. Daarom wilde ik graag iets doen waarmee ik de zorgmedewerkers een hart onder de riem kon steken en tegelijkertijd de horeca kon helpen."

Via WeCareNL.nl koop je horecabonnen voor artsen en verpleegkundigen. Je kan zelf kiezen in welke stad je de horeca en het zorgpersoneel een steuntje in de rug geeft. Zo heeft de horeca toch wat inkomsten in crisistijd. De ziekenhuizen mogen de bonnen zelf uitdelen aan hun personeel. Jordy: "Zo kunnen zij als de crisis voorbij is quality time inhalen met hun familie of vrienden."

Een mooi initiatief, vindt Robèrt. Hij hoefde dan ook niet lang na te denken toen hem gevraagd werd de actie te steunen. "Het is een heel mooi idee waar eigenlijk iedereen beter van wordt. Dat ondersteun ik graag."

'Alle zorgmedewerkers een bon'

Een van de restaurants waar je zo'n horecabon van kan kopen, is Eethuis Twintig in Tilburg. Eigenaar Thomas Inderfurth vertelt: "Het is heel heftig als je van de ene op de andere dag moet stoppen. Ik heb ineens veel minder inkomsten, terwijl ik de salarissen wel door moet betalen. En gas, water en licht ook." Thomas is dan ook blij met WeCareNL. "Ik geloof erin dat we samen moeten werken. Als je het echt alleen moet doen, wordt het heel lastig."

Thomas Inderfurth in zijn lege restaurant Eethuis Twintig in Tilburg.

Vrijdagmiddag was er in Brabant al voor bijna 3000 euro aan horecabonnen besteld. Als het aan Robèrt ligt komt daar nog veel meer bij. "Hoe meer, hoe liever." Jordy doet er nog een schepje bovenop: "Geef alle zorgmedewerkers maar een bon!"