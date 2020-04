Op safari in Oosterhout: levensgrote dieren sieren de straten

Een leeuw van twee meter lang of een zebra van bijna één meter tachtig. De Oosterhoutse kinderen en hun ouders hebben heel wat te bekijken dit weekend als ze naar buiten gaan. Initiatiefneemster Angelique Joosen heeft namelijk niet alleen een soort safari bedacht, maar er ook een speurtocht met kleine prijzen aan vastgekoppeld.

Buurt opvrolijken

"Een dagje uit zit er niet meer in door de coronacrisis", zegt Angelique, die zelf drie leeuwen voor de deur heeft staan. "Op het bedrijf waar ik werk verhuren ze deze levensgrote dieren en ik wil de buurt een beetje opvrolijken. Nu kunnen de kinderen met hun ouders toch iets extra's beleven."

'Apen' in Oosterhout.

'Alleen voor de wijk zelf'

"Het is overigens niet de bedoeling dat heel Oosterhout of mensen van daarbuiten naar onze wijk komen", vervolgt Joosen. "Het is echt voor de wijk zelf en het is onder meer ook bekostigd door de bewoners zelf. Ik wil graag laten zien dat dit in andere buurten ook mogelijk is."