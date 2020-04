Grote brand woedt bij jeugdzorginstelling De La Salle in Boxtel, 'verdachten te zien op beelden'

Bij jeugdzorginstelling De La Salle in Boxtel is vrijdagavond laat een grote brand uitgebroken. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf schrijft op Facebook dat beelden zijn veiliggesteld waarop 'verdachten duidelijk staan'.

De brand brak rond half twaalf uit. In het gebouw waar het vuur woedde, zou de technische dienst gevestigd zijn. Op foto's is te zien hoe vlammen metershoog uit het dak slaan.

Op het terrein wordt zorg geboden aan jongeren met gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking. Het vuur kwam niet bij de gebouwen waar zij wonen.

Brandweer en politie kwamen met veel mankracht en materiaal naar de instelling. Na middernacht kregen de hulpdiensten het vuur onder controle.

Niet voor het eerst

Eind december woedde op hetzelfde gedeelte van het complex ook al een flinke brand. Dat was in een loods naast het gebouw dat nu verwoest werd. Toen was er ook een vermoeden van brandstichting. Eerder in 2019 werd de jeugdzorginstelling vaker getroffen door brand.