Man steekt tieners in Tilburg neer nadat ze hem een biertje gaven

De steekpartij vond plaats langs de Baroniebaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Gewonden bij steekpartij op Baroniebaan in Tilburg

TILBURG -

Bij een steekpartij op een fietspad langs de Baroniebaan in Tilburg zijn vrijdagnacht twee tieners gewond geraakt. De verdachte is gevlucht, laat een politiewoordvoerder weten. De steekpartij vond rond kwart over drie plaats.