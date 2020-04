Twee gewonden bij steekpartij in Tilburg, dader ervandoor

De steekpartij vond plaats langs de Baroniebaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Bij een steekpartij op een fietspad langs de Baroniebaan in Tilburg zijn vrijdagnacht twee mensen gewond geraakt. De verdachte is gevlucht, laat een politiewoordvoerder weten.

De steekpartij vond rond kwart over drie plaats.

De verdachte is blanke man met blonde stekels. Hij droeg een zwarte jas. Hij reed na de steekpartij op een zwarte scooter weg richting de Reeshof.

Zwaargewond

Over de aanleiding voor de steekpartij is niets bekend. Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers heeft de politie niets bekendgemaakt, maar volgens een ooggetuige zouden beide slachtoffers zwaargewond zijn.