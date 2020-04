Brandstichter op heterdaad aangehouden in Oss: 'Hij had zijn aansteker gereed'

In Oss is vrijdagavond een man aangehouden die meerdere plaatsen brand zou hebben proberen te stichten.

De politie werd gewaarschuwd toen er rond kwart voor elf vlammen te zien waren bij een schuur aan de Willibrordusweg. De brandweer kon het vuur snel blussen, voordat de vlammen zouden overslaan naar het restaurant daarnaast. De getuigen konden een duidelijk signalement van de verdachte geven.

'Hij voelde aan ramen en deuren'

Ruim een uur later werd de politie gebeld door een bewoonster van een huis in de Vierwindenlaan. Zij vertelde dat een man zich verdacht ophield rond haar huis en schuur. Die man zou daarnaast aan de deuren en ramen voelen.

Daarop zette de politie de omgeving met meerdere eenheden af. Al snel troffen agenten de verdachte aan in de buurt van het huis. "Die was bezig om een hoop droge bladeren en takken in brand te steken en had zijn aansteker gereed.", laat een woordvoerder weten

'Dit had kunnen resulteren in een grote bosbrand'

Het uiterlijk van de man kwam overeen met het signalement dat getuigen van de brand aan de Willibrordusweg hadden doorgegeven en er hing een brandlucht rond hem. "Ook waren zijn handen zwartgeblakerd en was zijn gezicht grijs van de rook."

Daarop werd de man aangehouden. Na de aanhouding meldden buurtbewoners nog twee bosbranden van enkele vierkante meters. "Deze branden hadden kunnen resulteren in een grote bosbrand", benadrukt de politiewoordvoerder.

Onderzoek

Oss wordt al maandenlang geteisterd door branden. Of de aangehouden man ook daarbij betrokken was, wordt onderzocht.