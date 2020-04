Lenteweer houdt aan na zonovergoten weekend: 'Volgende week blijft het warm'

Een hommel in actie in Mierlo (foto: Marinette Raaijmakers).

"We hadden zaterdagochtend een koude start, op veel plaatsen vroor het een of twee graden", vertelt Woei. Maar sinds de zon is opgekomen, wordt het snel warmer. De temperaturen lopen geleidelijk op tot 14 of 15 graden. Volgens de weervrouw komt het er 'prachtig uit te zien'. "Veel zonneschijn, een strakblauwe lucht en ik zie maar een paar wolkjes hangen."

Vanwege het coronavirus wordt mensen ondanks het mooie weer nadrukkelijk gevraagd om dit weekend niet massaal naar buiten te gaan. Maar Woei raadt aan er wel van te genieten, bijvoorbeeld door de ramen van je huis open te zetten, even op het balkon te gaan zitten of vanuit de tuin naar boven te kijken.

Strakblauwe lucht en zonneschijn

Zondag verwacht de weervrouw van Weerplaza dezelfde strakblauwe lucht en nog meer zonneschijn. "'s Ochtends is de temperatuur dan wel nog aan de lage kant, maar ik verwacht dan geen vorst meer. Minima tussen de 2 en 4 graden."

Na zonsopkomst loopt de temperatuur dankzij de hoeveelheid zonneschijn en de zuidenwind op tot 18 graden bij Den Bosch en 20 of 21 rond Eindhoven. "Het wordt dus een warme zondag."

Nog meer mooi nieuws

En Woei heeft nog meer mooi nieuws. "Volgende week blijft het warm", vertelt ze. "In ieder geval tot en met vrijdag. Maandag wordt het weer 18 tot 21 graden, maar dan verwacht ik vanuit het westen wel wat meer bewolking. Mogelijk dat er dan aan het eind van de middag in de omgeving van Woensdrecht wat lichte regen valt. In de avond verwacht ik op meer plekken in Brabant wat licht gespetter. Maar goed, dat is in de avond."