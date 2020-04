Auto vol met hennepafval ontdekt in Breda, vijf mensen aangehouden

Vijf mensen zijn vrijdagmiddag aangehouden in de omgeving van de Donk in Breda. Zij waren betrokken bij een hennepdrogerij. Een wijkagent kwam die drogerij op het spoor toen zakken vol hennep in een auto werden geladen.

De wijkagent surveilleerde rond kwart over vijf 's middags in de omgeving van de Donk toen hij ineens een hennepgeur rook. Die kwam van de plastic zakken die in de auto aan de Donk werden geladen. Hij zag vervolgens drie mannen in die auto stappen en wegrijden.

Ondersteuning

De wijkagent besloot de auto te volgen. Hij pakte zijn eigen auto, reed achter de verdachten aan en vroeg om ondersteuning. Toen die er was, kreeg de bestuurder van de auto een stopteken. In de zakken in de auto bleek, toen de auto werd doorzocht, inderdaad hennepafval te zitten.

Het drietal dat in de auto zat, werd aangehouden. Het gaat om een bewoner van de Donk, een 28-jarige man die ergens anders in Breda woont en een 36-jarige man zonder bekende woonplaats in Nederland.

Drogerij

Vervolgens werd ook een huis aan de Donk doorzocht. Daar werd de hennepdrogerij gevonden. Twee mensen die op dat moment in dit huis waren, werden eveneens aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Breda en een 22 –jarige man zonder bekende woonplaats. Het vijftal is vastgezet.