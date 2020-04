Bredase dancewereld verbroedert in online festival: 'Alles en iedereen werkt gratis mee'

Vijftien bekende dj's uit de dancescene geven zaterdag een gratis optreden in het NAC-stadion. Zonder publiek. Dat zit thuis op de bank en volgt het event vanaf de bank via een livestream.

Het Rat Verlegh Stadion in Breda was zelden zo leeg en tegelijk zo oorverdovend vol van muziek. Vijftien bekende dj’s uit de dancescene draaien zaterdagavond hun set in een verder verlaten voetbalstadion. Zonder publiek. Anders gezegd: zonder direct aanwezig en zichtbaar publiek. Dat zit thuis op de bank en volgt de show via een livestream.

'Afstand houden'

“Alles en iedereen werkt gratis mee”, zegt organisator Cristian Kiesling enthousiast. “Veel Bredase danceprofessionals hebben zich puur uit plezier voor de muziek gemeld." Ze mogen vanwege het samenscholingsverbod maar kort in het stadion blijven en moeten na hun optreden meteen weer vertrekken. Samen na afloop nog iets drinken, zoals ze dat gewend zijn, zit er vandaag niet in.

'Afstand houden' klinkt het regelmatig, ook tijdens de opbouw van het podium en de belichting. "We hebben het zo uitgekiend dat we niet met te veel mensen tegelijk bezig zijn, het was af en toe wel puzzelen." Bij de regiebespreking in de buitenlucht zit iedereen op zeker twee meter van elkaar. "Dit is een gebeurtenis die ik als Bredanaar niet wilde missen", zegt Willem Jan Schram. Hij regisseerde grote festival als Tomorrowland en shows van Lady Gaga. "Maar voor ons allemaal is er nu even geen werk meer."

'Blij om weer te kunnen werken'

Wat aanvankelijk een net iets grotere voortzetting zou zijn van de livestream die twee weken geleden nog vanuit een Bredaas café werd rondgestuurd, is uitgegroeid tot een dancefestival dat door tienduizenden liefhebbers zal worden gevolgd. "Het is volledig ontploft", constateert Cristian Kiesling met een brede glimlach.

"Dit zijn allemaal professionals die blij zijn dat ze na weken van stilzitten weer aan het werk kunnen en die het helemaal niet erg vinden dat ze er niets voor krijgen. We hopen dat we iedereen ondanks de beroerde tijd waarin we met zijn allen zitten, toch weer weer een gezellige avond kunnen bezorgen."

Acht camera's registreren zaterdag de optredens van dj's als Tim Hox, Dannic en Billy the Kid. Zij draaien op een podium dat is opgebouwd in de zijlijn van het voetbalveld. "NAC had wel een belangrijke voorwaarde: we mogen niet op het speelveld komen."