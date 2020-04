EOD op pad voor zelfgemaakt explosief in busje Geldrop, verdachten aangehouden

Links de bus, rechts in het gras het verdachte pakketje. Ook in de bus ligt mogelijk een explosief.

GELDROP -

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD), brandweer, politie en ambulancemedewerkers zijn zaterdagavond uitgerukt omdat op het industrieterrein in Geldrop een busje staat waar mogelijk een zelfgemaakt explosief in zit. In het busje lag ook een nepvuurwapen.